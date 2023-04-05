Гонение на православие на Украине закончится вместе с успехом СВО – журналист

Решить проблему с гонением на каноническую церковь на Украине можно только успешным завершением СВО.

Об том в эфире радио «Комсомольская правда» заявил журналист, телеведущий канала «Спас» Андрей Афанасьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Афанасьева, преследование православных прекратится с заходом русских солдат на оба берега Днепра.

«Ничего, кроме продолжения специальной военной операции и достижения поставленных целей делать нельзя. Действует ужасное, но абсолютно закономерное правило: чья власть, того и вера. Соответственно, решить проблему преследования православия на Украине можно сейчас только с оружием в руках, никак по-другому этот вопрос не решить…

Для нас первично – достижение наших целей. Не стоит забывать, что многие из них просто боятся, если не выступать с русофобских позиций сейчас в украинском государстве, то довольно быстро окажешься либо в тюрьме, либо в гробу. Поэтому винить их, осуждать тех, кто сейчас выступает с таких позиций – надо приходить и разбираться, кто это делал насильно, кто это делал с удовольствием и искренне – покажет время. Когда придет русский солдат на берег Днепра, тогда и будем разбираться», – заявил Афанасьев.