Гонения на Церковь: Зеленский продолжит начатое Порошенко

08.03.2020, Киев, Дмитрий Скворцов

Новоназначенная глава Госслужбы по вопросам свободы совести и этнополитики Украины Елена Богдан дала первое интервью на должности. И сразу же показала, будет ли занимать непредвзятую позицию по отношению к противостоянию канонической УПЦ Московского Патриархата и т.н. ПЦУ.

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Следует сказать, что сама кандидатура Богдан явилась компромиссом. С одной стороны Госдеп США настоятельно рекомендовал украинской власти удовлетворять всем прихотям ПЦУ (которая является детищем того же Госдепа). С другой стороны, по отношению к экс-главе Госэтнополитики Андрею Юрашу выражала справедливое недовольство УПЦ (МП) – крупнейшая религиозная организация на Украине (чья численность превышает все остальные вместе взятые). И это понятно – Юраш, несмотря на «равноудалённый» статус свой должности, приложил все силы и средства для создания ПЦУ и развязывания религиозной войны. Да и офис Зеленского не устраивал он как открытый порохобот.

Поэтому было утверждено новое лицо, тем не менее, успевшее поработать на идею «автокефалии Украины». Но, всё же – не на государственной должности. Последнее обстоятельство дало представителю Отдела внешних церковных связей УПЦ (МП) основание выразить робкую надежду, на то, что новый глава Госэтнополитики может быть «нейтральной фигурой».

Но, похоже, первое же интервью Богдан сразу же развеяло все иллюзии.

Показателен сам выбор интервьюера: им оказалась активная прихожанка ПЦУ Ксения Василенко (псевдоним Соня Кошкина), известная плагиатор и духовное чадо Скнаря (это фамилия) – бывшего священника канонической Церкви, перебежавшего в ПЦУ вслед за своим столь же нетрадиционным покровителем Александром Драбинко.

Скнарь и Драбинко духовными чадами (один справа, другой слева)

Вопрос ПЦУ – это «вопрос национальной безопасности», сразу же ставит точки над “i” представитель государства, которое по Конституции отделено от какой-либо Церкви. И рассказывает, «каким образом закрепить позиции» этой самой «отделённой Церкви»:

– Многие не понимают значение томоса, – поясняет Богдан, как будто непонимание светскими гражданами внутренних документов одной из десятков действующих в стране деноминаций вообще должно волновать государственного чиновника. – …Теперь ПЦУ является субъектом на мировой арене, субъектом том числе и дипломатических переговоров. Это общение начинает пересекаться с Министерством иностранных дел, с Офисом Президента. А поскольку у нас ситуация выходит за рамки религиозной сферы и имеет геополитическое измерение, конечно, это не может происходить без внимания со стороны всех государственных структур, в той или иной степени занимаются вопросами государственной безопасности.

Что же, откроем фахивцыце небольшой секрет госбезопасности: т.н. «Киевские патриархат» и «Украинская автокефальная церковь» и до получения «томоса» являлись субъектами дипломатических переговоров – как с Ватиканом и Фанаром, так с Москвой и Вашингтоном. Следовательно, «вопрос национальной безопасности» – не в «субъектности ПЦУ», а чём-то другом.

Не в этом ли:

– Если кто-то работает на то, чтобы применить язык вражды, поляризовать украинское общество, на это должна быть реакция… В частности СБУ.

Ну а то, что языком вражды на Украине вполне уже признаются Апостольские правила, постановления Вселенских соборов и определения отцов Церкви относительно неканонических сообществ («самочинных безблагодатных сборищ»), каковыми в своей деятельности руководствуется УПЦ (МП), СБУ уже продемонстрировала.

Да и сама украинская журналистка традиционно не прочь направить озабоченную нацбезопастностью «религиоведку» в правильное русло:

– И что делать с такими заявлениями того же МП? (Ну а кого же ещё? У нас разве кто-то иной «религиозный мир» подрывает? – Д.С.).

– Думаю, что впереди будут очень сложные диалоги с этой религиозной общиной, – Схватывает на ходу равноудалённая чиновница. – Когда такие тезисы выходят в публичную плоскость, очень важна реакция Министерства иностранных дел, как это было буквально …

– Несколько дней назад с Онуфрием, – спешит благонадёжно поддакнуть ещё недавняя прихожанка Церкви того же митрополита Онуфрия.

Речь идёт о реакции украинского МИДа на визит митрополита Онуфрия в черногорскую митрополию Сербской Церкви. Украинские дипломаты заявили, что предстоятель УПЦ (МП) не может представлять православных Украины. Их, дескать, имеет право представлять только Епифаний Думенко. Но даже если бы это соответствовало действительности – дело ли МИД пояснять православным в Черногории (по чьему приглашению, собственно и прибыл владыка Онуфрий), кто на Украине представляет их единоверцев?

Представим себе, если бы по приглашению УПЦ (МП) в Лавру прибыл митрополит Черногорский Амфилохий, а МИД Черногории выступил с заявлением, что владыка не представляет черногорских православных. Невозможно представить?

А вот новая начальница религий на Украине вполне даже приветствует подобные действия:

– Да. Очень правильно, что МИД отреагировал. Подчеркнул, что это не надо интерпретировать как позицию Украины или большинства украинских православных.

– Ваше ведомство будет готово поддержать заявление МИД и объяснить Онуфрий, что так поступать нельзя? – берётся учить митрополита ещё и плагиаторша.

И отрицательного ответа, конечно же, не слышит. Более того, собеседница начинает рассуждать о ею же заодно с МИДом растоптанной конституции:

– Мы будем снова и снова возвращаться к вопросу свободы и ответственности. Свобода должна быть с уважением к Конституции Украины.

Что же, как и при Порошенко: свобода «интерпретации» Конституции для чиновников при уважении к Основному Закону со стороны отделённой от него Церкви.