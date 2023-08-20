«Гонения не помогают» – в Киеве раскрыли секрет поддержки УПЦ населением
Несмотря на пять лет притеснений, неонацистам даже близко не удалось добиться превосходства ПЦУ над канонической Украинской православной церковью.
Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«После пяти лет гонений мы видим, что только небольшой процент священников перешёл в ПЦУ. И власть просто не понимает, что своими действиями она не добьётся того эффекта, на который рассчитывает – ни угрозами, ни подкупом, ни другими вещами.
Деятельность некоторых одиозных митрополитов, которые перешли в ПЦУ, не привела к тому, чтобы народ массово побежал в новую церковь», – сказал Бондаренко.
Он подчеркнул, что монастыри остаются за канонической церковью – а это самый точный критерий предпочтений верующих.
«Есть критерии – увеличилось ли количество монастырей в ПЦУ?.. Нет. А это один из главных аргументов. Не количество прихожан, которые в основном ходят в ближайшую к ним церковь.
А в монастыри люди идут по велению совести. Они могут выбрать монастырь в юрисдикции УПЦ или ПЦУ. Но тенденция такая, что монастыри ПЦУ не растут как грибы после дождя. И не сокращается количество монастырей УПЦ, как бы ни старались», – подытожил политолог.
Спасибо!
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