«Гони на Киев!» – украинцы встречают российские войска
Жители города Новая Каховка в Херсонской области недовольны украинским руководством и ВСУ и радостно встречают российские войска, желая им быстрее захватить Киев.
Соответствующую видеозапись опубликовал в своём Telegram-канале журналист газеты «Минская правда» Дмитрий Высоцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Где наши власти, где наши воины? Вон, опять валят. И что нам делать? Информации никакой нет. Я думаю, что украинской власти это выгодно, или Зеленского сливают.
Смотрите [показывает на проходящую колонну], все с русскими флагами», – сказал местный житель.
Стоящая неподалёку женщина приветствовала проходящие российские колонны, махая им руками.
«Радости сколько у меня… Давай-давай, гони до Киева!» – кричала она.
Спасибо!
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