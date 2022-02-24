«Гони на Киев!» – украинцы встречают российские войска

Жители города Новая Каховка в Херсонской области недовольны украинским руководством и ВСУ и радостно встречают российские войска, желая им быстрее захватить Киев.

Соответствующую видеозапись опубликовал в своём Telegram-канале журналист газеты «Минская правда» Дмитрий Высоцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Где наши власти, где наши воины? Вон, опять валят. И что нам делать? Информации никакой нет. Я думаю, что украинской власти это выгодно, или Зеленского сливают.

Смотрите [показывает на проходящую колонну], все с русскими флагами», – сказал местный житель.