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Бандеровцы отлавливают и бросают в бой простыми пехотинцами армейских специалистов, которые могли бы принести большую пользу на своих профильных должностях.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-боевик «АТО», «волонтёр», а ныне офицер ВСУ Мирослав Гай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сейчас призываем людей через ТЦК, вообще не учитывая их опыт гражданской жизни. Часто обращают внимание только на ВУС, которым человек мог овладеть давно, ещё на срочной службе, и не владеть знаниями и навыками современной войны. А гражданский опыт часто не учитывают», – сказал Гай.

Он пожаловался, что высококлассных специалистов часто бросают в бой простыми пехотинцами.

«Потому у нас попадают в армию и юристы, и инженеры. Помню, как в армию призвали инженера, который занимался разработкой САУ. Но вместо работы по профилю он стал обычным рядовым – из-за того что человек никогда не служил. И таких случаев очень много. Можно назвать и передовых юристов, и известных журналистов, которых можно использовать не только как бойцов. Часто в пулемётчики попадают люди, умеющие работать на большой инженерной технике. И такие люди на вес золота, потому что мало кто умеет работать с краном или большим грузовым автомобилем», – переживает бандеровец.