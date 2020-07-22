Гонители Сербской церкви черногорские офицеры опустились до сатанинских плясок

22.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Запрещавшие бойцам и младшим офицерам принимать участие в протестных литиях и литургиях СПЦ подполковники черногорской армии Жарко Войнович и Вилибор Бакрач оказались любителями рядиться в монстров и клоунов.

Снимки обоих сербофобсконастроенных офицеров с недавнего Хэллоуина стали достоянием соцсетей, передет корреспондент «ПолитНавигатор».

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Офицеры Войнович и Бакрач приобрели своеобразную популярность в связи с проходящими в Черногории протестными литиями Сербской православной церкви против дискриминационного закона «О свободе вероисповедания». Так Войнович лично запретил бойцам Пехотного батальона Армии Черногории участвовать в церковных мероприятиях.

«На протяжении всей истории черногорский солдат был олицетворением рыцарства и героизма и этот идеал до сих пор живет в пехотном батальоне, – говорил подполковник в одном из своих публичных выступлений. – Будучи первым защитником Родины, солдат-пехотинец должен быть патриотом, который готов защищать страну, участвовать в миротворческих миссиях и помогать населению в случае бедствий».

Таким Жарко Войнович запрещал бойцам ходить на литии

В свою очередь его коллега, бывший замкомандира гаубичного дивизиона Пятой моторизованной бригады, а ныне ответственный за протокол при Кабинете начальника Генштаба Армии Черногории Велибор Бакрач отметился постоянным поиском просербских диссидентов среди офицерского корпуса, которых за инакомыслие подвергал самым жестким наказаниям, вплоть до увольнения из армии.

Но в душе Войнович, конечно, совсем другой человек

При этом с 2007 по 2011 годы офицер был черногорским военным атташе в США, а в 2017 году получил от американского президента Дональда Трампа высшую американскую воинскую награду, которую может получить иностранный военный – орден «Легион Почета».

Велибор Бакрач получает орден от Трампа

Не удивительно, что оба интегрированных в западную систему офицера-сербофоба, гонителя сербского православия оказались любителями сугубо англо-саксонского праздника «Хэллоуин». Их фотографии с прошлогодней вечеринки, посвященной этому далекому от черногорских традиций празднику, недавно появились в соцсетях и в оппозиционных просербских и пророссийских порталах: там Войнович предстает в образе клоуна, а Бакрач – вампира.

Теперь Бакрач имеет полное право отдыхать по-американски

Фотографии спровоцировали вал возмущения в еще достаточно традиционном черногорском обществе. ПЦМногие пользователи сети высказались в духе, что в армии Черногории теперь служат не наследники прославленного черногорского генерала Янко Вукотича, участника Балканских войн и Первой мировой войны, впоследствии адъютанта сербского короля Александра I Карагеоргиевича, а клоуны и упыри.