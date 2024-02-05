«Гонка Зеленского с Залужным по граблям за булавой обернётся новой Руиной» – эксперт о нервозности на «Банковой»

Сейчас – самое неудачное время для политической борьбы, в которую ввязывает Украину сцепившийся с главкомом ВСУ Залужным президент Владимир Зеленский.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Однозначно – это не пойдёт на пользу дела. Более того, когда в условиях войны начинается гонка за булавой, это беда для страны. Это бег по граблям, что неоднократно уже было в истории – и сто лет назад, и после Хмельниччины, и чем это закончилось… Руиной, мы все хорошо знаем из учебников истории.

Как бы ни относиться к Залужному, к его достоинствам, недостаткам, ошибкам, тем не менее, тут момент, когда такие кадровые перемещения не идут на пользу. Два-три месяца, кто придёт на смену, надо будет входить в курс дела, и понятно, что эффективность принимаемых решений и действий будет на порядок ниже.

Политическая борьба в условиях неопределённости, чем может обернуться ход боевых действий, может только усугубить проблемы», – предупредил Золотарёв.