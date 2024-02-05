«Гонка Зеленского с Залужным по граблям за булавой обернётся новой Руиной» – эксперт о нервозности на «Банковой»
Сейчас – самое неудачное время для политической борьбы, в которую ввязывает Украину сцепившийся с главкомом ВСУ Залужным президент Владимир Зеленский.
Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Однозначно – это не пойдёт на пользу дела. Более того, когда в условиях войны начинается гонка за булавой, это беда для страны. Это бег по граблям, что неоднократно уже было в истории – и сто лет назад, и после Хмельниччины, и чем это закончилось… Руиной, мы все хорошо знаем из учебников истории.
Как бы ни относиться к Залужному, к его достоинствам, недостаткам, ошибкам, тем не менее, тут момент, когда такие кадровые перемещения не идут на пользу. Два-три месяца, кто придёт на смену, надо будет входить в курс дела, и понятно, что эффективность принимаемых решений и действий будет на порядок ниже.
Политическая борьба в условиях неопределённости, чем может обернуться ход боевых действий, может только усугубить проблемы», – предупредил Золотарёв.
Он обратил внимание, как активизировался информационный фон.
«Я не думаю, что там Залужный прилагает усилия, просто некоторые политические оппоненты Зеленского, тот же Порошенко и его команда, пользуются моментом – грабь во время пожара.
Если посмотреть Фейсбук (запрещён в РФ) среду, Тик-Ток, информационный баланс для Зеленского и команды – катастрофический. Понятно, что там медиаобслуга профукала всё, ходят слухи, что банально занимается медиарэкетом, кошмаря лайфстайл-блогеров, казино, но на информационном фронте у президента дела крайне плохи.
Он во всём виноват, он привёл войну, к войне не готов, наживались на войне, на крови наших солдат – следующий ход будет о том, что на Банковой сидели «зрадники», агенты ФСБ и так далее. И это может иметь для президента самые печальные последствия уже в ближайшее время.
На Банковой царит нервная атмосфера, ситуация кризисная не только в военном, но и политическом отношении. Все прекрасно понимают, что конец марта надвигается неуклонно», – описал обстановку эксперт.
Спасибо!
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