14.07.2021, Севастополь, Платон Беседин

Сегодня Пресненский суд города-героя Москвы вынес приговор по делу влогера и пранкера Эдварда Била. Этот молодой человек – 25 лет от роду – прославился тем, что разыгрывал водителей и сотрудников ДПС. Потому очень любил Эдвард создавать неприятные ситуации на дорогах. Занятие так себе, но в наши последние времена дурость, к несчастью, востребована – особенно, если её броско и привлекательно завернуть. Оттого влогер солидно так зарабатывал.

Отличился Бил и любопытным фальсификатом. Выдавал себя за бойца одного из батальонов ДНР. Мол, бесстрашно сражался парень за русский мир. После, правда, Эдвард сообразил, что русский мир у его подписоты не в моде, и потому слился.

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А 1 апреля 2021 года Бил дохулиганился. Выскочив на встречную полосу на своём Audi RS6, купленном на заработанные влогерские, Эдвард устроил ДТП с участием 5 автомобилей. Как липовый боец, Бил тут же решил изображать из себя пассажира, но не срослось. Начали расследование – закрутился ржавый маховик правосудия. И тут – важный момент: вполне возможно, что дело Эдварда не стало б настолько публичным, если пострадавшей в ДТП не оказалась бы Мария Артёмова, консультант Госдумы. А так, сразу всё закрутилось.

Как итог – Эдварду Билу дали два года лишения свободы да на три года права отняли. И хорошо, что в принципе дали срок, правда? Тут ведь даже не в пранкере дело, а в том, что необходимо было отправить месседж таким, как он – ребятки, поаккуратнее на дорогах, иначе присядете. Но! Два года – насколько адекватная цифра?

Кто-то в Сети уже успел возмутиться, что слишком много «мученику режима впаяли». Разве? Фокус в том, что за Audi RS6 числится более 400 нарушений. То есть, мы имеем дело с систематической – более чем! – проблемой. Так какой смысл лишать Била прав всего на 3 года? Не правильнее ли отобрать водительские «корочки» пожизненно?

И тут, повторяю, дело не в отдельно взятом случае. Просто, езда по беспределу устойчиво вошла в моду. Ею отличаются Мара Багдасарян, братья Кокорины, Элджей и, конечно, Настя Ивлеева. Все они показательно лихачат так, что черти испуганно закрывают красные глазки. И тем черти уже иные – реальные, дорожные – посылают месседж своей подписоте: а ну-ка повтори!

Вот тут и начинаются серьёзные проблемы: когда юные «гонщики» творят на дорогах беспредел. И ладно, если только себя на тот свет отправят, но если с собой кого-нибудь заберут? Это их Билы и Ивлеевы надоумили – модно же.

Потому, если не получается «поколение Форсажа» воспитывать – у нас с этим вообще так себе, – то остаётся лишь действовать сурово и с кнутом в руке. То есть, беспощадно преследовать законодательно. И вот, на этом фоне – я бы сказал, педагогическом – наказание Билу – это, по сути, пустяк, совсем ничего. Как, к слову, и 100 тысяч рублей штрафа, влепленные Моргенштерну за пропаганду наркотиков.

У нас в стране люди за мелочи и пустяки пяток лет частенько так получают. Но то другие люди, а тут – самопровозглашённая «новая элита», та, которая в хорошие времена и во дворе показаться бы испугалась. Так вот, построже бы с ними, построже! Раз иначе не понимают.