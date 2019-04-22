Гонтарева отказалась ехать на допрос по делу о коррупции. Ей грозят розыск и задержание

22.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева не намерена идти на допрос в Генеральную прокуратуру по делу о коррупции и приглашает следователей к себе в Лондон, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом она сообщила киевскому агентству “Украинские новости”.

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“Я не собираюсь идти на допрос. Я живу и работаю в Лондоне. Если они хотят приезжать меня допрашивать, то пусть приедут и допросят”, – сказала она.

Гонтарева уверяет, что не имеет никакого отношения к махинациям бизнесмена Сергея Курченко.

“Это вообще, кроме как политически мотивированным, невозможно никак назвать. Потому что я не то, что с Януковичем или Курченко никогда не виделась, или с Арбузовым никогда не была знакома, я никогда не принимала участия ни в какой сделке, ни в каком качестве. Ко мне это не имело никакого отношения”, – оправдывается экс-глава НБУ.

Гонтарева также раскритиковала решения судов в пользу Игоря Коломойского по Приватбанку.

“Вы же понимаете, что это полное фиаско всей нашей правоохранительной судебной системы. Это может зачеркнуть все те достижения, которые мы сделали за прошедшие 5 лет в стране. Это полное беспредельное решение судов”, – сказала Валерия Гонтарева.

В то же время, бывший замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов считает, что Гонтарева будет вынуждена просить Великобританию о предоставлении ей убежища.

“Шах и мат. Вторая повестка, обращение в суд, розыск, задержание в Лондоне, запрос на экстрадицию и процедуры изменения статуса с ВНЖ на прошение убежища. Ровно всё то, что организовывала правящая вместе с ней команда против своих оппонентов. Пришли времена помогать государству в экстрадиции преступников. Будем помогать и освещать”, – написал Портнов в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее сегодня ПолитНавигатор сообщал, что Генпрокуратура Украины вызывает на допрос и для вручения подозрений Валерию Гонтареву, экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина и действующего глав АП Алексея Филатова.