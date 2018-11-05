Гонтарева жалуется, что с трудом сняла в Лондоне “маленькую двухкомнатную квартиру”

05.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева переехала в Лондон, где с трудом сняла “маленькую двухкомнатную квартиру”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом она сообщила в интервью изданию “Новое время”.

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“Я вот только-только переехала в Лондон, 1 октября. И как же мне было смешно, когда совершенно безумный Валентин Наливайченко (экс-глава СБУ – ред.) рассказывал по телевидению в тот день, когда мы снимали квартиру с моим сыном, что якобы Гонтарева купила в Лондоне дом за 23 млн фунтов. Этих безумцев кто-то еще показывает, а я в этот момент подписываю договор аренды маленькой двухкомнатной квартиры”, – сообщила Гонтарева.

По ее словами, в Лондоне “колоссальная бюрократия”, поэтому процесс аренды жилья серьезно затянулся, несмотря на частичную автоматизацию.

“Брокера ты видишь в живую, но документы в основном подписываешь по интернету. Однако количество документов, проверок и прочего – это больше, чем вы себе можете представить”, – добавила экс-глава НБУ.

При этом она уточнила, что с 1 октября является сотрудником Института международных отношений Лондонской школы экономики, где консультирует центробанки по вопросам монетарной и валютной политики.

Ранее Верховная Рада Украины поддержала постановление об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины 15 марта 2018 года. За это решение народные депутаты отдали 342 голоса.

Ее работа на этом посту сопровождалась многочисленными скандалами и обвинениями. В частности, экс-глава НБУ Владимир Стельмах отметил, что с 2014 года под руководством председателя НБУ Валерии Гонтаревой регулятор осуществлял чрезвычайно жесткую ограничительную политику. Из экономического оборота было изъято более 700 млрд грн.

Против нее было возбуждено уголовное дело. После ее ухода его закрыли, однако Печерский районный суд Киева обязал Генпрокуратуру возобновить расследование против главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.