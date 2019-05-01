Гонтареву могут выгнать из Британии или вынудить обратиться за убежищем

01.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Бывший замглавы АП времен Виктора Януковича Андрей Портнов и журналист 1+1 Александр Дубинский в ходе переписки с британским Institute of Global Affairs выяснили, что проживающая в Лондоне экс-глава НБУ Валерия Гонтарева не осуществляет преподавательской деятельности в данном учебном заведении, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Андрей Портнов сообщил в своем телеграм-канале.

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“Мы публично обещали, что будем преследовать членов этого преступного сообщества в любой стране за рубежом.

О первых действиях:

Оперативным путём нами установлено, что Гонтарева не осуществляет в институте реальной работы, а числится там для формальной возможности получения вида на жительства.

Мы также установили, что на следующий год институт не утвердил под Гонтареву бюджет, что ставит под риск её миграционные документы на право проживания в Великобритании.

Учитывая начатый нами комплекс наступательных мер, от разных организаций мы обратились в указанный институт с вопросом, всех ли подозреваемых в отмывании украденных денег берут в уважаемый британский институт на работу. К документу приложили уведомление о подозрении и повестки прокуратуры.

Мы прогнозируем, что это может стать преградой для продления её контракта и, как следствие, документов на проживание.

С высокой вероятностью, на фоне опасений розыска и заочного ареста, из-за превышения количества дней пребывания в Британии, у неё останется единственный выход – обратиться за убежищем.

Обращение за этим статусом предусматривает сдачу украинского паспорта и запрет покидать Великобританию, что сделает фигуранта невыездной и ограниченной в правах.

Всё это сузит кольцо и позволит нанести более серьёзный удар по финансовой и материальной базе Гонтаревой, увеличит её токсичность и позволит перейти в новую фазу – экстрадиционные и судебные процедуры.

В ближайшие месяцы по окружению Порошенко – Гонтаревой и Пасенюку ( длверенный юрист Петра Порошенко – Ред) мы начнём реализовывать отдельный план неотвратимости наказания и борьбы с хищениями социалистической собственности.

Продолжаем меры по углублению демократии”, – написал Портнов в соцсети Телеграм.