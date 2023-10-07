«Гонят вперёд мобилизованных» – ВСУ сохранили основной костяк нацистов

Владимир Гладков.  
07.10.2023 23:56
  (Мск) , Москва
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ВСУ-убийцы, Дзен, Мобилизация, Украина


Испытывая дефицит бронетехники, Киев бросает на штурм насильно мобилизованную пехоту, тем самым, сохраняя основной костяк ВСУ из опытных и испытанных боями неонацистов.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил редактор отдела политики, заместитель главного редактора журнала «Эксперт» Пётр Скоробогатый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Испытывая дефицит бронетехники, Киев бросает на штурм насильно мобилизованную пехоту, тем самым, сохраняя основной...

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«Сейчас мы наблюдаем довольно сильное давление пехоты при довольно слабой поддержке брони, и, как ни странно, при довольно хорошем артиллерийском обеспечении. Это было достаточно неожиданно, казалось, что у украинцев быстрее кончатся снаряды.

Но Украина может себе это позволить, у неё остаётся сильный мобилизационный ресурс. До сих пор идут споры о потерях и, всё-таки, ряд серьёзных экспертов предупреждают тех людей, которые работают в информационной среде, что не надо слишком завышать украинские потери, и вообще масштабы боестолкновения с точки зрения вовлеченности Вооружённых сил», – сказал Скоробогатый.

Он подчеркнул, что, используя мобилизованных как пушечное мясо, Киев сохраняет основной костяк бандеровцев.

«Речь идёт где-то о трёхсот тысячах убитых, и четыреста пятьдесят тысяч безвозвратных потерь. Это всё равно очень много, но за полтора года, при условии постоянной мобилизации, Украина компенсирует эти потери, и сохраняет ядро более-менее подготовленных кадровых сил.

Эта ужасающая тактика, когда вперёд бросают мобилизованных, а более опытные ребята зачищают перед ними позиции, – действительно применяется довольно часто. Какая бы она не была жестокая, она работает с точки зрения сохранения боеготового ядра», – подытожил эксперт.

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