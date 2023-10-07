«Гонят вперёд мобилизованных» – ВСУ сохранили основной костяк нацистов

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Испытывая дефицит бронетехники, Киев бросает на штурм насильно мобилизованную пехоту, тем самым, сохраняя основной костяк ВСУ из опытных и испытанных боями неонацистов.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил редактор отдела политики, заместитель главного редактора журнала «Эксперт» Пётр Скоробогатый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы наблюдаем довольно сильное давление пехоты при довольно слабой поддержке брони, и, как ни странно, при довольно хорошем артиллерийском обеспечении. Это было достаточно неожиданно, казалось, что у украинцев быстрее кончатся снаряды. Но Украина может себе это позволить, у неё остаётся сильный мобилизационный ресурс. До сих пор идут споры о потерях и, всё-таки, ряд серьёзных экспертов предупреждают тех людей, которые работают в информационной среде, что не надо слишком завышать украинские потери, и вообще масштабы боестолкновения с точки зрения вовлеченности Вооружённых сил», – сказал Скоробогатый.

Он подчеркнул, что, используя мобилизованных как пушечное мясо, Киев сохраняет основной костяк бандеровцев.

«Речь идёт где-то о трёхсот тысячах убитых, и четыреста пятьдесят тысяч безвозвратных потерь. Это всё равно очень много, но за полтора года, при условии постоянной мобилизации, Украина компенсирует эти потери, и сохраняет ядро более-менее подготовленных кадровых сил. Эта ужасающая тактика, когда вперёд бросают мобилизованных, а более опытные ребята зачищают перед ними позиции, – действительно применяется довольно часто. Какая бы она не была жестокая, она работает с точки зрения сохранения боеготового ядра», – подытожил эксперт.