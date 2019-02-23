«Good bye, Донбасс!»: Трезвый голос из Киева

23.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Внесение в Конституцию Украины пунктов о курсе страны на вступление в ЕС и НАТО было осуществлено не столько с целью интеграции в эти западные структуры, сколько ради того, чтобы избавиться от мятежного Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте поговорим языком теории заговоров. Совсем недавно наши депутаты праздновали подписание закона о внесении изменений в Конституцию, согласно которым в предисловии задекларирована европейская и евроатлантическая интеграция, а в разделах, связанных с полномочиями органов власти, уже прошита необходимость обеспечить подготовку к членству в НАТО.

Можно по-разному оценивать степень легитимности и насколько это соответствует общественным ожиданиям и настроениям, вопрос состоит немного в другом: это решение делает практически невозможным нормальный и быстрый процесс реинтеграции Украины, возвращения населения Донбасса в Украину по разным причинам, но, прежде всего, теперь уже – политическим», – заявил политолог.

«Не секрет, что и настроения сепаратистских элит, и большей части населения неподконтрольной территории как минимум ориентированы на идеи внеблоковости и нейтралитета, и уж точно – не пронатовские.

Так что это решение связано не с самим по себе НАТО, это решение совсем другой проблемы, внутренней. Я называю это решение «программа Good bye, Донбасс!» – добавил Ермолаев.