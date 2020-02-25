Goodbye, люстрация: Евросуд нанес удар под дых одной из священных коров майдана

25.02.2020, Киев, Сергей Устинов

Сегодня в Страсбурге нанесли сокрушительный удар по одной из ключевых, можно сказать, несущих конструкций постмайданного режима на Украине. Речь идет о люстрации.

Европейский суд по правам человека окончательно признал соответствующий украинский закон неправомерным и противоречащим Европейской конвенции по правам человека. Тем самым отклонив поданную Кабмином Украины, выступавшим ответчиком по этому делу апелляцию на свое предыдущее аналогичное решение.

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Решение ЕСПЧ окончательное и уже вступило в силу. Что это означает для Украины и для тысяч неправомерно вышвырнутых после майдана с госслужбы украинцев?

Вкратце напомним суть дела. Сразу после майдана дорвавшиеся до власти победители устроили массовую расправу над нелояльными кадрами – пачками увольняли милиционеров, прокуроров, глав администраций, чиновников министерств и их подразделений в областях, директоров школ и главврачей больниц.

Судей, имевших смелость выносить приговоры майданщикам, уличенным в разного рода преступлениях и даже просто штрафовавших за банальные нарушения ДТП, массово увольняли за якобы нарушение ими присяги с запретом работать по профессии.

Но этого победившей стороне показалось мало. Ведь госслужащих на Украине сотни тысяч, и выяснение в отношении каждого в индивидуальном порядке относительно их «преданности идеалам майдана» заняло бы годы.

А тут еще и выстроились очереди из голодных майданщиков, жаждавших трудоустройства на хлебные должности в качестве бонуса за трехмесячную жизнь в палатках. Ведь не за то же они на майдане стояли, чтобы какие-то «рыги» и «сепары» и дальше занимали места, которые уже присмотрели для себя «герои революции».

Так что проблему решили одним махом – в октябре 2014 года полностью подконтрольная к тому времени националистическим партиям Рада приняла закон, по которому без всякого решения суда, автоматически увольнялись с работы люди, подпадавшие под ряд обобщенных формальных критериев. Например, работали на госслужбе при «преступном режиме Януковича» или при не менее «преступной» советской власти или же подозреваемые в сотрудниченстве с КГБ или российскими спецслужбами.

Весь этот процесс чисто по-оруэловски назвали «очищением власти» и под этими лозунгами буквально разворотили до основания государственный аппарат, превратив его из хорошо налаженной системы в сборище случайных людей и полуобразованных недоучек, сплошь и рядом не имевших ни достаточной квалификации, ни опыта работы, ни образования для того, чтобы соответствовать занимаемым должностям.

Так, все этажи украинской власти снизу доверху заполнили разнообразные сотники парасюки и казаки гаврилюки – имена, ставшие после майдана нарицательными в качестве коллективного обозначения «шариковых», всплывших наверх с пеной майдана. Апофеозом же «очищения власти» стал генпрокурор Луценко – человек без профильного образования, ни дня не работавший в органах прокуратуры, зато преданный кум тогдашнего президента Порошенко и ветеран сразу двух майданов.

Естественно, что не все уволенные с госслужбы люди все эти годы опускали руки. Десятки из них имели достаточно опыта и связей для того, чтобы бороться за свои права если не на Украине, где пробить глухую стену избирательного правосудия было невозможно, то в Европе, куда на словах так резво устремилась постмайданная власть. Одним из инструментов такой борьбы стали иски в ЕСПЧ – евросуд по правам человека. Истцы – а среди них были ветераны судейского корпуса, прокуратуры, полиции и так далее – добивались признания несправедливого закона о люстрации, нарушаюшим их права и противоречащим европейским нормам.

Последнее в данном случае – ключевой момент. Дело в том, что в евроинтеграционном раже украинские власти включили в Конституцию страны норму о приоритете норм международного права над нормами национального права в случае расхождения между ними. Кроме того, были имплементированы европейские конвенции, в частности, по тому же ЕСПЧ, к которому присоединился и Киев. Таким образом, евросуд стал по факту верховной и последней инстанцией для тех украинцев, которые не могли добиться справедливости на родине. А поскольку Украина признает верховенство решений ЕСПЧ, то ей приходится ежегодно выплачивать значительные суммы по выигранным украинцами в Страсбурге искам против родного государства.

В прошлые годы Украина регулярно становилась лидером среди европейских стран как по количеству исков, поданных против нее ее же гражданами, так и по количеству выигранных ими дел. Другое дело, что за грехи нерадивых украинских законодателей или неправомочные решения подконтрольных им судов фактически расплачивался госбюджет, то есть все жители страны из своего общего кармана.

Суд по искам украинцев, пострадавших от люстрации, шел довольно долго. Но вот, 17 октября 2019 года ЕСПЧ опубликовал решение по закону о люстрации. В нем говорилось, что украинский закон «Об очищении власти» нарушил права украинских чиновников. Суд решил, что закон применяется к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей лишь на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более чем года во времена президентства Януковича, или на основании занятия должностей в Коммунистической партии до 1991 года.

По мнению суда, указанный закон не учитывал личную роль, которую играли заявители, а также на то, были ли они лично связаны с любой недемократической деятельностью в период правления Януковича.

Собственно, антидемократический закон нужно было отменять еще тогда. Тем более, что нынешний президент Зеленский, шедший на выборы с обещанием пересмотра или, как минимум, смягчения данного закона, к тому времени имел свое собственное правительство и собственное монобольшинство в парламенте. Так что, при наличии политической воли, ничто не мешало решить вопрос за считанные дни. Более того, один из нардепов от «Слуги народа» Максим Бужанский даже подготовил соответствующий законопроект – об отмене люстрации. Как говорится, бери и голосуй.

Но не тут то было. Власть, уже Зеленского, зачем-то решила оспорить решение ЕСПЧ и подала апелляцию. Притом, что знающие кухню евросуда юристы еще тогда предупреждали, что обжалование перспектив не имеет и лишь продлит агонию на несколько лишних месяцев. И вот, дождались.

Что теперь? Парламент должен отменить скандальный майдановский закон. Теоретически украинская власть еще может какое-то время вилять хвостом, как это она делала после аналогичных негативных выводов Венецианской комиссии относительно дискриминационного закона о языке.

Однако разница в том, что если выводы Венецианки изначально носят лишь рекомендательный характер, хотя за ними и следуют вполне конкретные политические оргвыводы в отношении страны, то решение ЕСПЧ – обязательное и после провала апелляции обжалованию не подлежит. И вместе с нормами ратифицированных Украиной европейских конвенций является неотьемлемой частью украинского национального законодательства.

К тому же, внутри Украины также есть серьезные и хваткие юридические лоббисты, которые моментально откликнулись на новость о решении ЕСПЧ и которые, собственно, оказывали юридическую поддержку украинским заявителям против люстрации в ЕСПЧ. Речь идет в первую очередь о группе юридических фирм, связанных с именами экс-чиновников времен Януковича – Еленой Лукаш и Андреем Портновым.

Последний уже потребовал от правительства немедленно выполнить решение Европейского Суда и зарегистрировать в парламенте проект закона об отмене закона о люстрации.

На тот же случай, если власти по обыкновению прикинутся глухими, юрист пообещал уже в ближайшие дни обратиться к депутатам с предложением зарегистрировать проект постановления об увольнении министра юстиции, причастного к затягиванию исполнения решения ЕСПЧ. Зная, с какой бульдожьей хваткой тот же Портнов впился в экс-президента Порошенко, нет сомнений в том, что и в Зе-чиновников он вопьется, как говорят на Украине, «как вошь в кожух».

Так что впереди нас ждет яркая и увлекательная история, на этот раз с отменой люстрации. После чего массе оставшихся после майдана не у дел профессионалов будет снова открыта дорога назад, на госслужбу. Учитывая скорость, с которой сдуваются рейтинги поддержки нынешних мальчиков-соросят, зашедших в кабинеты при правительстве Гончарука, не исключено, что уже летом-осенью госаппарат на Украине значительно поменяет свой коллективный облик.

Подогревают такие ожидания и вновь оживившиеся слухи о возможной отправке премьера на выход для поправки рейтинга уже самого президента Зеленского, намеренного перед приближающимися местными выборами снова предстать перед украинцами в облике Васи Голобородько из известного фильма.

Но даже если у Зеленского не хватит воли убрать Гончарука, сам по себе факт отмены одиозного закона откроет шлюзы для массового восстановления уволенных чиновников в судебном порядке. Так что власти следует приготовиться к этому уже сейчас.