Google Maps выступил за Крымнаш

06.03.2019, Москва, Галина Шершнева

Компания Google Maps прислушалась к претензиям, высказанным в Госдуме РФ, и стала обозначать Крым как российскую территорию.

Об этом сегодня на заседании Госдумы заявил спикер Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо отдать должное компании «Гугл». Ей было сделано замечание на основании информации, предоставленной депутатом от ЛДПР. Факты подтвердились, но компании поправила карты. Она сделала все, чтобы войти в правовое поле и в соответствии с Конституцией РФ и нашими законами дальше продолжать работать», – сказал Володин.

Он добавил, что комитет Госдумы по бюджету сейчас изучает вопрос уплаты Google налогов в российской юрисдикции.

Напомним, что в январе с предложением оштрафовать Google за украинский Крым выступил депутат от ЛДПР Александр Старовойтов.

Изменение политики Google в отношении Крыма уже заметили на Украине.

«У меня на телефоне Крым в Google Maps стал российским. Позорище какое! За деньги маму родную продадут. Украинский МИД отреагирует, интересно?», – написал у себя в «Фейсбуке» сбежавший в Киев бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.