Google окончательно проиграл «Царьграду» в суде

16.12.2021  23:09 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Tехнологии, Дзен, дискриминация, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, социальные сети


Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил выводы арбитражного суда города Москвы о неправомерности действий компании группы Google по отключению аккаунта и youtube-канала телеканала «Царьград».

Об этом в своем телеграм-канале написал собственник «Царьграда» Константин Малофеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил выводы арбитражного суда города Москвы о неправомерности действий компании...

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С 23 декабря 2021 года за каждый день неисполнения требований суд постановил взыскивать с Google неустойку. Начальный размер – 100 тысяч рублей. Сумма неустойки будет увеличиваться в два раза каждую неделю. По истечении девяти месяцев, если Google не исполнит это решение, неустойка будет начисляться без ограничения предельного размера.

YouTube заблокировал канал TsargradTV в июле 2020 года, мотивировав это тем, что Малофеев находится в санкционных списках ЕС и США.

«Судебные акты по этому делу стали первыми, когда российские арбитражные суды признали свою исключительную компетенцию по спорам с участием лица, находящегося под санкциями США (несмотря на имеющиеся в пользовательских соглашениях «Гугл» и договорах присоединения по монетизации оговорок о рассмотрении дела в американских и английских судах).

Это только начало. Мы проложили путь для зашиты своих интересов всем российским пользователям «Ютуб» и «Гугл». Если вас заблокировали или слили ваши данные – без колебаний обращайтесь в суд. Россия отстояла свой цифровой суверенитет», – написал Малофеев.

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