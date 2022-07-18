Google оштрафован на 21 млрд руб за фейки о СВО

18.07.2022  19:56 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Запад, Интернет, Криминал, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Скандал, Соцсети


18 июля мировой суд Таганского района Москвы назначил Google штраф в размере 21 077 392 317,8 рублей за повторное неудаление запрещенных в России материалов.

Об этом сообщает «Роскомнадзор» в своем официальном ТГ-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

18 июля мировой суд Таганского района Москвы назначил Google штраф в размере 21 077...

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«Принадлежащий Google видеохостинг YouTube не ограничил в установленный срок доступ к ряду материалов, содержащих запрещённый контент: фейки о ходе специальной военной операции на Украине, дискредитирующие Вооруженные Силы РФ; материалы, пропагандирующие экстремизм и терроризм; материалы, пропагандирующие индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних; информацию с призывами, в том числе в адрес несовершеннолетних, к участию в несанкционированных массовых акциях», – говорится в сообщении.

Общая сумма штрафов Google за нарушения российского законодательства превышает 7,2 млрд рублей.

«Предыдущий крупный штраф был взят с Google, несмотря на протесты компании. Мы предупреждали Google, что Россия переходит к более жесткой политике в отношении нарушителей российских законов. Google делает вид, что не слышит. Напрасно», – прокомментировал новость сенатор РФ Алексей Пушков.

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