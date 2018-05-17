17.05.2018, Симферополь, Олег Кравцов
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Google предал Украину
Сервис Google Maps добавил на свою карту Крымский мост. Об этом сообщает Лента.ру, ссылаясь на Twitter пользователя под ником Ярослав Мудрый.
“Случилась зрада. На google картах появился Крымский мост”, – обращает внимание блогер.
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При этом, указывает Лента.ру, еще вчера, несмотря на сданный в эксплуатацию мост, Google Maps, в отличие от Яндекса, отказывался прокладывать новый маршрут.
Метки: Google Maps, Крымский мост
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12:43 15 маяСБУ шокировала даже российских либералов
12:37 15 маяУкраинский политолог о Крымском мосте: Ну как так?!
10:58 15 маяУкраинские пропагандисты обгадились, но виду не подают
10:55 15 маяКлимкин пообещал провокации на чемпионате мира по футболу
9:38 15 маяФейкового постпреда Порошенко в Крыму подняли на смех в соцсетях
8:51 15 маяРоссия оказалась в большом долгу перед Крымом
8:40 15 мая«Крымский мост – это космос. Украинские пропагандисты об***лись»
16:04 14 маяПутин завтра откроет автомобильную часть Крымского моста
15:07 14 маяПутину нужно прыгнуть выше Крыма – Третьяков
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