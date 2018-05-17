17.05.2018, Симферополь, Олег Кравцов
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Крым, Россия, Транспорт

Google предал Украину


Сервис Google Maps добавил на свою карту Крымский мост. Об этом сообщает Лента.ру, ссылаясь на Twitter пользователя под ником Ярослав Мудрый.

“Случилась зрада. На google картах появился Крымский мост”, – обращает внимание блогер.

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При этом, указывает Лента.ру, еще вчера, несмотря на сданный в эксплуатацию мост, Google Maps, в отличие от Яндекса, отказывался прокладывать новый маршрут.

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