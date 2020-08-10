Google в России получает в третий раз по щам. И снова не больно

10.08.2020, Симферополь, Александр Ростовцев

Российские контролирующие и судебные органы не оставляют попыток заставить работать по российским законам иностранные IT-гиганты, работающие в нашей стране.

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google LLC на 1,5 млн рублей за повторное нарушение, связанное с частичной фильтрацией запрещенных в России интернет-ресурсов.

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Поисковая система Google признана судом виновной в злостном неисполнении закона, запрещающего на территории РФ выдачу по запросам пользователей сведений об информационных ресурсах, информационно-телекоммуникационных сетях, подпадающих под ограничения ч.2.1 ст.13.40 КоАП РФ.

Речь идёт об источниках, распространяющих детскую порнографию, провоцирующих людей на суицид, нелегальных онлайн-казино, а также торговых площадках, распространяющих наркотики и алкоголь.

Постановление было принято мировым судьей Таганского района Москвы 25 марта и вступило в силу 7 июля, став обязательным для исполнения. По данным пресс-службы суда, сведения о добровольной оплате штрафа компанией Google до сих пор не поступили. Срок добровольной оплаты штрафа заканчивается 4 сентября. 5 сентября в московском офисе Google следует ждать появления судебных приставов.

Это уже третье финансовое взыскание, наложенное на Google за нарушение российского законодательства.

В первый раз Google был оштрафован в ноябре 2018 года на 500 тыс рублей за отказ подключиться к реестру запрещенных в РФ сайтов для фильтрации поисковых данных. Повторный штраф в 700 тыс рублей был назначен компании в июле 2019. Тогда, по данным Роскомнадзора, поисковая система Google пропускала более трети ссылок из реестра запрещенных источников.

В конце сентября 2019 года глава Роскомнадзора сообщил прессе, что Google мало-помалу начинает сотрудничать с российскими властями и значительно улучшил фильтрацию запрещённого контента, повысив эффективность блокировки до 80%.

Закон, обязывающий поисковики подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещенных сайтов (Единый реестр запрещенной информации), вступил в силу 26 сентября 2018 года. Тогда же Роскомнадзор потребовал подключиться к ФГИС компаниям Google, Яндекс, ООО «Спутник» и группу Mail.ru. В течение месяца все ресурсы, кроме Google, подключились к фильтру на основе списка ФГИС и более не высвечивают на запросы пользователей ссылки на сайты с нелегальным содержимым.

Руководство московского офиса Google из Роскомнадзора неоднократно предупреждали, что, если компания не приведёт фильтрацию поисковых запросов до требуемых 100%, её ждут крупные штрафы.

Вместе с тем, журналистские запросы руководству Google с просьбами прокомментировать сложившуюся ситуацию остаются без ответов.

Однако штраф – это только часть неприятностей, которые гарантированы компании Google за нарушение российского законодательства.

В пресс-релизе Роскомнадзора отмечается, что, по данным мониторинга, поисковая система Google, принадлежащий ему крупнейший в мире видеохостинг YouTube, а также популярная соцсеть Facebook замечены в распространении политической рекламы в единый день голосования, что расценивается как «вмешательство во внутренние дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов».

По заявлению пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского, факты нарушений со стороны Google и Facebook будут переданы в комиссию Госдумы РФ по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.

В общем, злостным нарушителям российского законодательства угрожает блокировка и полный запрет на работу в России, но в Роскомнадзоре говорят, что регулятор пока ещё обладает большим запасом терпения и надеется, что ему удастся заставить американские IT-гиганты выполнить все требования.

Интересно, что власти США также имеют массу претензий к первой четвёрке своих медиамонстров и в июле вызывали на ковёр Конгресса глав Amazon, Apple, Google и Facebook.

Правда, и характер этих претензий разительно отличается от тех, что выдвигает Роскомнадзор. «Большую четвёрку» обвиняют в монополизме и злоупотреблении влиянием в отрасли.

В частности, Amazon обвиняют в использовании своей торговой площадки для преимущественного продвижения собственных товаров, ущемляя в правах других продавцов.

Google вот уже несколько лет подряд подозревают в ведении нечестного рекламного бизнеса. Apple своим жлобством мешает развиваться независимым разработчикам приложений, устанавливая высокие поборы в магазине App Store.

Facebook слишком увлёкся поглощением огромной массы плотвы из более мелких компаний, которые нужны Цукербергу для создания крупной монополии.

Занятно, что Google и Facebook власти США собираются подвергнуть показательной порке за распространение дезинформации, в то время как руководство Amazon втянуто в скандал с урезанием зарплат и ухудшением условия работы складских сотрудников в период коронокризиса.

Ещё более огромный зуб на «Большую четвёрку» вырос в Европе, вплоть до того, что Еврокомиссия уже ведёт несколько антимонопольных расследований против Apple в части работы её сервисов App Store и Apple Pay.

К Amazon точно такие же претензии, как и у властей США – использование собственной торговой площадки для получения конкурентных преимуществ.

По результатам расследования Еврокомиссии, компанию Джеффа Безоса могут оштрафовать на сумму в 10% от годовой выручки, что составит ошеломительные $19 млрд и станет чувствительным ударом по Amazon.

По-видимому, задуманная Трампом махинация с покупкой сервиса небольших видеосообщений TikTok компанией Microsoft связана с тем, что именно к Microsoft в данный момент власти США претензий не имеют и контора находится на хорошем счету, вот уже несколько лет не вляпываясь в громкие скандалы.

В минувшие выходные стало известно, что к дележке TikTok допущена ещё одна «хорошая» американская компания Twitter, которую активно использует Трамп для оповещения широких слоёв американской и международной общественности.

По словам президента США, Twitter заинтересован в покупке TikTok и допущен к разделу пирога «за предоставление качественных услуг» (Интересно, каких? Уж не обслуживание ли «твиттерных революций»?), что заставляет подозревать Трампа в предоставлении привилегий любимчикам.

Или вымутить взятку у Microsoft не получилось благодаря разоблачению TechCrunch?

Понимая, с кем приходится иметь дело, хотелось бы ждать от Роскомнадзора не «безграничного терпения» и давления на американских IT-гигантов в России через мизерные штрафы, а чего-то более существенного. В самом деле, 500 тыс + 700 тыс + 1,5 млн рублей – это пылинка для Google. Московский офис компании наверняка на бумажные салфетки в месяц больше тратит.

Не удивительно, что поисковик Google прикрутил фитилёк там, где ему проще всего было выполнить требования Роскомнадзора. Например, заблочить источники детской порнографии и соблазнительные предложения побаловаться наркотой.

Однако было бы наивно надеяться, что за мизерные штрафы поисковый гигант согласится прикрыть щели в заборе, через которые в Россию проникает политическая тухлятина в красивой обёртке для окучивания населения накануне важных общественных событий. Таких, как общегосударственные или муниципальные выборы, референдумы и другие знаковые мероприятия.

Бить по рукам за эти нарушения следует беспощадно, как это активно практикуют «наши западные партнёры». В противном случае, повторяющаяся картина будет в точности, как в басне Крылова: «А Васька слушает, да ест».