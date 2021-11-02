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02.11.2021 14:38 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Запад
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Google ввел санкции против Следственного комитета Белоруссии

Google заблокировал аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета Белоруссии. «Аккаунт отключен в соответствии с нашими...

Google заблокировал аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета Белоруссии.

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«Аккаунт отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен», – говорится в объявлении.

Официальный представитель СК Белоруссии Юлия Гончарова указывает, что у канала было более чем 23 тыс. подписчиков.

«Канал содержал видеоматериалы по таким социально значимым темам, как борьба с наркотрафиком, международная киберпреступность, изготовление и распространение детской порнографии, противодействие насилию, в том числе внутрисемейному, и многое другое. На канале находились сотни видеоматериалов, некоторые имели более миллиона просмотров. Часть касалась в том числе международного взаимодействия с ФБР США, международной компанией VISA по вопросам хищения с банковских карт граждан», – написала Гончарова в официальном телеграм-канале СКБ.

Белорусская политэмиграция восприняла действия Google как победу.

Какие санкции имеет ввиду Google, не вполне понятно. ЕС вводил в июне санкции против некоторых работников СК Белоруссии после инцидента с принудительной посадкой самолета, на котором летел экстремист Роман Протасевич.

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