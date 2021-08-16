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16.08.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал, социальные сети, США
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Google взялся шантажировать российский суд и государство

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы начал сегодня рассмотрение апелляции структур Google на решение от...

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы начал сегодня рассмотрение апелляции структур Google на решение от 13 апреля, которым их обязали восстановить телеканалу «Царьград» доступ к его заблокированному в июле 2020 года YouTube-каналу.

Заседание отложено до 20 сентября, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне заседания участники процесса обменялись жесткими заявлениями. Владелец «Царьграда» православный олигарх Константин Малафеев заявил, что не пойдет ни на какое мировое соглашение с интернет-гигантом.

«Гугл» нарушил закон России и должен восстановить канал «Царьград-ТВ». А если не сделает – будет платить нам штраф, который увеличивается в геометрической прогрессии. За полгода, как подсчитали сами юристы «Гугла», неустойка достигнет 94 триллионов рублей. В России у IT-гиганта годовой оборот – 80 млрд рублей. Все эти деньги – до копейки – мы потратим на создание русского «Ютуба», – написал Малофеев в своем телеграм-канале.

Со своей стороны Google заявил, что перестанет удалять из поисковой выдачи запрещенный в России контент и может совсем уйти с российского рынка, если апелляционный суд не отменит решение.

Youtube-канал «Царьграда» был заблокирован летом 2020 года из-за того. Google мотивироал это тем, что Малофеев находится под санкциями США.



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