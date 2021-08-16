Google взялся шантажировать российский суд и государство

16.08.2021, Москва, Елена Острякова

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы начал сегодня рассмотрение апелляции структур Google на решение от 13 апреля, которым их обязали восстановить телеканалу «Царьград» доступ к его заблокированному в июле 2020 года YouTube-каналу.

Заседание отложено до 20 сентября, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне заседания участники процесса обменялись жесткими заявлениями. Владелец «Царьграда» православный олигарх Константин Малафеев заявил, что не пойдет ни на какое мировое соглашение с интернет-гигантом.

«Гугл» нарушил закон России и должен восстановить канал «Царьград-ТВ». А если не сделает – будет платить нам штраф, который увеличивается в геометрической прогрессии. За полгода, как подсчитали сами юристы «Гугла», неустойка достигнет 94 триллионов рублей. В России у IT-гиганта годовой оборот – 80 млрд рублей. Все эти деньги – до копейки – мы потратим на создание русского «Ютуба», – написал Малофеев в своем телеграм-канале.

Со своей стороны Google заявил, что перестанет удалять из поисковой выдачи запрещенный в России контент и может совсем уйти с российского рынка, если апелляционный суд не отменит решение.

Youtube-канал «Царьграда» был заблокирован летом 2020 года из-за того. Google мотивироал это тем, что Малофеев находится под санкциями США.