Гопко: Зеленский должен послать на четыре стороны и Россию, и Запад

20.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Западным союзникам Украины нельзя давать поводов для расслабленности, поэтому Киев не должен идти ни на какие уступки на переговорах, а минский комплекс мер и «формулу Штайнмайера» можно не выполнять вообще.

Об этом в ходе пресс-конференции заявила председатель комитета по иностранным делам Верховной Рады прошлого созыва Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему я об этом говорю: экономика, вооружённые силы, а также западная поддержка, над которой нужно постоянно работать, и это сверх-усилия для того, чтобы удержать наших международных партнёров, чтобы не сливать Украину, а помочь, наконец, возобновить территориальную целостность и суверенитет.

Потому никаких оснований для того, чтобы идти на какие-то уступки или какие-то договорённости политического компонента Минских соглашений, нет.

После освобождения или обмена наших моряков и политических узников, появились определённые иллюзии, что Путин готов идти на какие-то дальнейшие шаги.

Если мы проанализируем, в частности, Приднестровье, то мы видим, что уже более 27 лет там находятся российские войска, которые должны были, как обещала кремлёвская власть, быть выведены оттуда», – паникует экс-нардеп.

«Не надо людям давать чрезмерные обещания, что войну с РФ можно выиграть быстро. Россия играет на наше измождение, на развал антипутинской коалиции и на то, что рано или поздно санкции будут сняты», – переживает Гопко.