«Гопничество – главный инструмент «поддержки» неканонической церкви на Украине» – юрист

Кабинет министров Украины откровенно поддерживает неканоническую ПЦУ, созданную Петром Порошенко, и преследует каноническую церковь, в том числе отбирая ее имущество.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вспомнила, когда на сайте Кабмина повисло странное письмо, где Шмыгаль сказал, что поддерживает, организационно и финансово, ПЦУ. А почему? А разве не равны перед законом все, разве ПЦУ «ровнее»? Они откровенно демонстрируют лояльность одной группе лиц и каким-то образом не замечают каноническую церковь.

Когда идёт преследование церкви, оно всегда идёт по трём направлениям – политическое, идеологическое, имущественное. Они связаны. Если отобрать все храмы, то негде будет служить – и пострадает идеология.

В нашей церкви сейчас проблемы по трём направлениям, очевидным трём направлениям: имущественное политическое, идеологическое. Идеологическое – она должна быть послушная, политическое – прихожане должны поддерживать тех, кто умеет правильно реагировать на определенные твиты определённых посольств, на действия правящей верхушки, имущественное – это понятно каждому гражданину.

Хотя мне не до конца – ну вот, вы создали такой мощный анклав ПЦУ с таким пафосом, с таким иностранным вмешательством. А почему вы не построили свои церкви, почему надо забирать чужие? Ведь это церковь, здание, сооружение, это не космодром Байконур, она всегда поддерживается – финансово, организационно, политически. Постройте рядом храм, пусть будет канонический храм, ваш храм ПЦУ, пусть будет мечеть, люди сами выберут куда им идти. С чего это гопничество?», – сказала Елена Лукаш.