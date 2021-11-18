Гора родила мышь: расследование Bellingcat по «вагнеровцам» закончилось пшиком

Новости Украины

Курируемый западными спецслужбами проект Bellingcat обнародовал подробности спецоперации по задержанию так называемых российских наемников, которую украинские силовики планировали провести летом прошлого года, но в последний момент она сорвалась.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», по данным Bellingcat, операцию начали планировать в 2018-м, а в сентябре 2019-го у ГУР МО Украины была база с более чем тысячей фамилий наемников, но подавляющее большинство из них не подходили, потому что не принимали участие в боях на Донбассе.

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В итоге, к лету 2020 года был сформирован окончательный список из 45 человек, которые представляли интерес для украинских спецслужб. Помешали спецоперации договоренности о прекращении огня на Донбассе, которые достигли участники «Нормандской четверки» – задержание «наемников» могло сорвать эти договоренности.

«Василий Бурба (руководитель ГУР МО Украины в то время) сразу после встречи позвонил руководителям проекта из команды ГУР и объяснил, что Офис президента просит отложить операцию на неделю. К тому моменту президент Зеленский только что достиг соглашения с Россией о прекращении огня на Донбассе, о чем он объявил в тот же день, 23 июля, на совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии», – говорится в тексте расследования.

Далее последовала цепь уже известных событий – завербованные «наемники» были разделены на две группы, одна из них в количестве 33 человек была задержана в Минске и позже передана России, а на Украине развернулась целая кампания по обвинению Зеленского в срыве спецоперации.

Примечательно, что Bellingcat, от которого ждали разоблачительной публикации, не обнародовал каких-либо новых подробностей, скрыв даже то, что уже было известно из других источников. Также в «расследовании» много неточностей. Например, некий «наемник» «Шаман» в своей биографии, поданной в апреле 2020 года, якобы писал, что привит от Covid-19, хотя на тот момент пандемия только начиналась, а о вакцине не было и речи.

На эти неточности обращает внимание спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

«А что есть у Bellingcat, чего бы не публиковалось ранее в «Комсомолке»? Записи разговоров вербовщиков, оригиналы анкет соискателей, автобиографии, написанные от руки… В общем – материалы оперативной разработки, которыми с авторами несомненно поделились сотрудники украинских и западных спецслужб. Как это сделали российские контрразведчики еще год назад, поделившись своими материалами с «КП». Чего нет у Bellingcat, так это хоть малейшего упоминания об иностранном участии в этой операции. А между тем, по данным российских спецслужб, всю эту затею от начала до конца курировало Центральное разведуправление США. Конкретно – резиденты ЦРУ в Киеве Тимоти Джеймс Сковин и Браен Томас О’Берн», – отмечает журналист.

«А где фамилия украинского «крота», сдавшего всю операцию? Да не было никакого «крота». У Киева еще был шанс выдернуть этих «33 богатырей» из Минска даже после их задержания белорусским КГБ. Но на упреждение сработала российская контрразведка, которая быстро и качественно распутала этот клубок, назвав едва ли не пофамильно всех, кто причастен к первому в истории акту государственного пранка», – подчеркнул Коц.

Критикует так называемое расследование в своем блоге одесский журналист Юрий Ткачев.

«Это никакое не «расследование». Это публичная, т.е. подлежащая публикации, часть отчёта британских спецслужб об операции. И так как операция провалилась, то главной целью отчёта, безусловно, является оправдание этих самых спецслужб и намерение переложить вину за провал операции на кого-то другого», – указывает журналист.

«Авторы «расследования» с упорством олигофренов продолжают тулить свою формулировку про «боевиков ЧВК Вагнера», хотя в «расследовании» это прямо опровергается. Там прямо сказано, что операцию осуществляли путём создания фейковой копии другой ЧВК, т.н. ЧВК «Мар»… Возможно, речь идёт тупо о каких-то конкурентных моментах между поддерживаемых разными правительствами ЧВК – т.е., грубо говоря, задача «затоксичить» «Вагнер», в т.ч. в глазах потенциальных наёмников», – добавляет Ткачев.

Тем не менее, в Киеве верят версии британских «расследователей» и раздувают настоящую «зраду».

«Это хуже предательства, это полная некомпетентность. Подготовлена блестящая спецоперация. И какой-то еб…ай, не имеющий даже полномочий, приказывает руководителю ГУР МО и первому заместителю председателя СБУ перенести операцию на 5 дней.

И высшие руководители спецслужб с этим соглашаются. Не требуя личного распоряжения президента. Кстати, а где в этой истории председатель СБУ Баканов? Не он ли должен был отстаивать перед президентом работу своих подчиненных? Такое впечатление, что Баканова просто нет, он в это время где-то в кубики с Шефиром играет. Мрачная картина. Как вы думаете, как эта шайка будет вести себя в случае наступления РФ», – пишет бывший спикер СБУ Станислав Речинский.

Обслуживающий офис президента Украины бывший депутат Рады Сергей Лещенко в своем блоге уверяет, что широко анонсированное разоблачение провалилось.

«Мое личное мнение, что «гора родила мышь». То есть в любом другом случае это был бы хороший материал. Но к этому расследованию были огромные ожидания. Вокруг этого материала был организован неимоверный хайп… И теперь результат. В материале нет ничего принципиально нового. Более того, расследование не содержит дополнительного негатива для Офиса президента. Тогда как позиция нападавших на власть понесла репутационные потери, тональность «Беллингкет» гораздо ниже, чем у оппозиции», – считает экс-депутат.

«Соответственно, власть от этого материала если не выиграла, то точно не проиграла. Оппозиция не получила никаких дополнительных аргументов для нападок, напротив, у них теперь меньше аргументов. Тогда как власть может обвинять Порошенко и его команду в тиражировании мифов – из расследования выплывает, что Порошенко не санкционировал спецоперацию, что не было никакого специального самолета из Турции, что не было участия спецслужб Запада, в том числе ЦРУ. Не было целенаправленной утечки информации зарубеж. Именно эти мифы тиражировал Порошенко и весь оркестр его сторонников. Если вскоре не появится новых данных, история обречена на самоутилизацию», – резюмирует Лещенко.

Киевский политолог Сергей Белашко считает, что столь легкая версия «расследования» появилась потому, что британские спецслужбы пока решили не раскрывать всех карт.

«Почему же долгожданное расследование Bellingcat оказалось таким безобидным для Владимира Зеленского и Андрея Ермака? Возможно, за это была заплачена какая-то цена. Но вероятнее, что торги ещё продолжаются. Расследование длилось слишком долго, но в нём не оказалось ничего, что потребовало бы столько времени, всю эту информацию можно было спокойно опубликовать много месяцев назад. Христо Грозев, кстати, именно так и собирался поступить, но кто-то, кому он не посмел отказать, попросил повременить… Информацию выдают очень дозировано. И похоже на то, что эти дозы зависят от того, насколько «конструктивно» себя ведут украинский президент и его ближайшее окружение», – полагает Белашко.