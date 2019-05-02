Гора родила мышь: в МВД отчитались о работе по делу 2 мая 2014 года в Одессе

02.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

По делу о событиях в Одессе 2 мая 2014 года в суд были направлены три обвинительные акты, а еще одному лицу вынесен приговор, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД.

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«В уголовном производстве относительно трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года в отношении одного лица, которое признало вину в совершенном преступлении (создание непредусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) вынесен обвинительный приговор. В суд направлены обвинительные акты по 3 особам», — сказал Яровой.

Он отметил, что с 2017 года в указанном уголовном производстве допрошено в качестве свидетелей 1109 человек, проведены дополнительные допросы 13 пострадавших.

«Обработано более 1500 видео файлов, предоставленных ТРК и свидетелями, общим объемом более 2 Тб. По результатам, составлено 222 протоколы осмотра фото и видео материалов», — добавил Яровой.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается. Продолжаются обзоры и систематизация видео файлов, установление свидетелей и очевидцев и их допросы.

В свою очередь, украинский юрист Андрей Портнов, в прошлом экс-замглавы АП времен Виктора Януковича, считает, что расследование по событиям 2 мая 2014 года в Одессе станет “лучшим маркером для новых правоохранителей” после смены власти в стране и руководства правоохранительной системой.

“Это дело, по которому должны начаться массовые аресты, включая Парубия, которого можно взять под стражу уже в ноябре – сразу после потери депутатской неприкосновенности”, – написал Портнов в своем телеграм-канале.

Напомним, что 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения, большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.