Горбачев: Украина хочет сформировать «дронобоязнь» в Крыму

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Атака БПЛА на Джанкой, как и все предыдущие массовые налеты, имеют своей целью запугать крымчан и сформировать «дронобоязнь».

Такое мнение «ПолитНавигатору» высказал военный эксперт Института стран СНГ, капитан первого ранга в запасе Сергей Горбачев.

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«Предназначений у дронов несколько. Они могут вести разведку, подсвечивать обстановку, содержать поражающие элементы и решать информационно-психологические задачи. Могу привести пример: в 2014-м или в 2015-м году на площадь Нахимова сел дрон с антироссийскими лозунгами на флаге. Тогда о подобных вещах никто и подумать не мог. Соответствующие службы занялись этим вопросом, но результаты не были обнародованы. И в информационно – психологическом плане был сделан серьёзный шаг, чтобы использовать дроны для решения этой задачи, – убежден эксперт. – Если речь идёт о полётах над гражданскими объектами, над территориями, где нет воинских частей, полёты могут преследовать лишь две цели – разведку и решение информационно-психологических задач».

Горбачёв напомнил, что в начале Великой Отечественной войны существовал термин «танкобоязнь» – внушающее страх и ужас наступление немецких танков, настолько они казались непобедимыми. Сейчас на фоне применения большого количества дронов, их разных типов и возможностей преследуется цель появления «дронобоязни».

«Если мы говорим о линии фронта, это одна ситуация, когда там все крутят головой и «птичек» ждут. Причём опыт показывает, что малогабаритный дрон, работающий на винтовых двигателях, слышен на расстоянии ближе 50 метров, и его услышать сложно, двигатели работают очень тихо. То же самое можно сказать о возможности применения дронов в районе с гражданским населением, чтобы вызвать если не панические настроения, то осторожность и ощущение дискомфорта. Кто-то может даже заистерить, но общая нервозность будет, что в массовом масштабе способно принести ущерб – экономический, психологический, косвенный. Начиная от того, что детей перестанут пускать в школу, заканчивая срывом курортного сезона», – считает эксперт.

Он пояснил, что системы ПВО не всегда могут распознать беспилотные летательные аппараты, особенно небольшого размера и с маленькой скоростью. Такой аппарат на радаре сливается с облаками, и выявить его достаточно сложно. Тем более, что за время войны на Ближнем Востоке возникли и отработаны технологии обхода систем противовоздушной обороны.

«Мы рассуждаем о тех случаях, которые становятся известны. А сколько мы реально нейтрализуем дронов – тайна, покрытая мраком. Хотя я думаю, что это очень и очень много», – заключил Горбачёв.