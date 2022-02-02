Горбачев: Южные области Украины – часть «фантомных болей» Турции
Турция рассматривает южные области Украины как свои исторические земли, где Анкара стремится восстановить влияние. Кроме того, Незалежная интересна туркам как источник советских технологий.
Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт Института стран СНГ капитан I ранга Сергей Горбачев, комментируя предстоящий визит Реджепа Эрдогана в Киев, запланированный на завтра.
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«Эрдоган как крепкий политик высокого мирового уровня реализует геостратегические замыслы, связанные с превращением Турции в мощную региональную державу. Отчасти эта задача уже решена, несмотря на проблемы в экономике – Турция в тюркском мире, безусловно, является лидером.
Мы можем говорить и о фантомных болях, связанных с утратой Османской империей своего влияния в Северной Африке, и это демонстрирует стремление Турции реализовывать свои цели в той же Ливии, амбиции, которые Анкара проявляет в части сирийской территории.
Всплывают речи о землях, которые когда-то контролировались Турцией на юге Украины – мы прекрасно знаем, что и нынешний украинский Измаил являлся турецкой крепостью, и Очаков, и Крым находился под турецким влиянием, и «Дикое поле». Все это дело контролировалось ранее Турцией, а ее историческая память жива, поэтому здесь присутствует серьезная заявка на то, чтобы и политически, и в военном плане влиять на те территории, которые когда-то были подвластны Османской империи.
Второй момент – экономические проекты. Высокая отдача идет в высокотехнологичных сферах. Турция, как известно, в этом плане значительно продвинулась, поэтому остатки советского наследия на территории Украины представляют для турков явный интерес», – заявил Горбачев.
Ранее эксперт рассказывал, что в украинские времена у берегов Крыма регулярно фиксировалось появление подлодок Турции, которые проводили разведку, в частности, возле Феодосии.
Подобная практика прекратилась после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.
В 1970-80 годы Турция предпочитала вообще не заводить свои подлодки в акваторию Черного моря, где доминировал советский ЧФ, отмечал Горбачев.
Напомним, Эрдоган запланировал визит в Киев на 3-е февраля, когда будет отмечаться 30-я годовщина установления дипломатических отношений между Украиной и Турцией.
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