Горбачёв: Россия будет готова к переговорам по Украине не раньше, чем через полгода

Россия будет готова к переговорам по Украине и озвучит четко свои условия не раньше, чем через полгода, – после выборов нового президента США, отметил в эфире «Первого севастопольского» директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения переговоров, любая война, даже «столетняя», закончилась какими-то соглашениями, обсуждениями. В данном случае, оценивая перспективы в этом конфликте, можно однозначно сказать, что с тем же Зеленским и его командой никто никаких переговоров вести не будет. Плюс ко всему, западное сообщество заявило о том, что наш президент нелегитимный, потому что выборы они не признали. Мы же говорим о нелегитимности Зеленского.

Наши заявление о возможностях переговоров совершенно верные и правильные, оправданные. Но они направлены, прежде всего, на перспективу. Я думаю, что эта перспектива может открыться только с выборами в США.

Думаю, что до этого времени Зеленский никуда не денется, будет отрабатывать свои обязательства. Мы же по нарастающей будем действовать и будем заявлять о нашей позиции…

Есть план Зеленского, Китай свой вариант предлагает, другие политики, тот же Макрон. С нашей стороны не было чётко сказано о том, на каких условиях мы сядем за стол переговоров, какова позиция наша будет, что мы предложим тогда, когда прозвучат подобного рода посыл. И когда они прозвучат, можно будет говорить, что мы готовы сесть за стол переговоров. Но это через полгода, не раньше», – считает Горбачёв.