Горбачёв высмеял планы Украины построить замену «Гетьману Сагайдачному»

16.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина перевозит части корпуса недостроенного корвета «Владимир Великий» с обанкротившегося «Черноморского судостроительного завода», чтобы в дальнейшем собрать из него фрегат взамен действующего в составе ВМСУ бывшего советского сторожевика «Гетман Сагайдачный».

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщает пресс-служба ведомства, корвет, строительство которого было анонсировано еще при Викторе Ющенко, готов на 17% (хотя еще в 2014-м году тогдашний командующий ВМСУ Сергей Гайдук заявлял о 43% готовности). Для полной достройки, по последним данным, нужно выделить порядка 8,3 миллионов гривен (без учета боекомплекта).

«Сейчас совместно с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины прорабатывается вопрос достройки корабля уже по классу «фрегат». В таком формате в будущем «Владимир Великий» сможет заменить в боевом составе Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины «Гетьмана Сагайдачного», – заявил Таран.

По мнению российского военного эксперта, капитана I ранга запаса Сергея Горбачева, планы украинского руководства вряд ли будут осуществлены.