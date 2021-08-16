Горбачёв высмеял планы Украины построить замену «Гетьману Сагайдачному»Новости Украины
Украина перевозит части корпуса недостроенного корвета «Владимир Великий» с обанкротившегося «Черноморского судостроительного завода», чтобы в дальнейшем собрать из него фрегат взамен действующего в составе ВМСУ бывшего советского сторожевика «Гетман Сагайдачный».
Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Как сообщает пресс-служба ведомства, корвет, строительство которого было анонсировано еще при Викторе Ющенко, готов на 17% (хотя еще в 2014-м году тогдашний командующий ВМСУ Сергей Гайдук заявлял о 43% готовности). Для полной достройки, по последним данным, нужно выделить порядка 8,3 миллионов гривен (без учета боекомплекта).
«Сейчас совместно с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины прорабатывается вопрос достройки корабля уже по классу «фрегат». В таком формате в будущем «Владимир Великий» сможет заменить в боевом составе Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины «Гетьмана Сагайдачного», – заявил Таран.
По мнению российского военного эксперта, капитана I ранга запаса Сергея Горбачева, планы украинского руководства вряд ли будут осуществлены.
«Исходя из практики, которая осуществляется в плане военного кораблестроения на Украине, особенно с учетом того, что не так давно из рыболовного судна они сделали якобы супер современный разведывательный корабль, можно сказать о том, что они из несостоявшегося корвета могут создать крейсер или линейный корабль. Обзывать любое построенное судно, возводя его в любой класс, Киев может поэкспериментировать. А если говорить серьезно, то провал полностью национальной программы строительства корвета красноречиво говорит о том, что вряд ли состоится и национальная программа строительства фрегата. Потому что, если они уж не смогли корвет построить, то что говорить о фрегате.
Украинское военное кораблестроение можно считать окончательно убитым, о чем свидетельствует и банкротство николаевских заводов, строивших корабли любого водоизмещения, вплоть до авианосца, а также о том, что Украина тратит деньги на приобретение кораблей зарубежной постройки», – заявил Горбачев.