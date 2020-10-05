Горбатый памятник предательству: дело Горбачёва живёт

05.10.2020, Москва, Платон Беседин

На днях открыли памятник Михаилу Горбачёву. Произошло это событие в немецком Дессау-Рослау по случаю 30-й годовщины воссоединия ГДР и ФРГ. В заявлении говорится: «в память о политике, создавшем своей деятельностью условия для перестройки и гласности, которые затем позволили осуществиться мирной революции в 1989 году и германскому единству в 1990 году».

Согласитесь, это серьёзнее, чем относительно недавнее воспоминание о том, как Горбачёв снимался в рекламе пиццы, получив за это миллион долларов. Михаил Сергеевич – он вообще такой нелепый и мелкий. Идеальный персонаж для рекламы. Собственно, главная трагедия Советского Союза заключается именно в этом – в том, что в определённый момент во главе мощной страны оказался глупый напыщенный человек, который всерьёз нёс откровенную чепуху и всерьёз делал идиотские вещи.

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В начале своего пути Горбачёв даже не был предателем, хотя те плотным кольцом окружили его. Он скорее являлся отрыжкой вырождавшейся системы, именно его безалаберная трагикомичность, переходившая в пошлость, в итоге и приговорила страну. Предательство же случилось позднее. И абсолютно логично, что памятник Горбачёву появился в Германии.

Ведь в своё время мало кто ждал, что всё случится настолько легко, и Советский Союз столь охотно совершит суицид. Но Москва не только не препятствовала Германии воссоединиться – она ей всячески помогала, тем самым добивая себя. Горбачёв, рассчитывавший на щедрую финансовую поддержку ФРГ, зажёг зелёный свет и позаботился, чтобы тот горел ярко. В ноябре 1989 года Берлинская стена пала, а в августе 1991 года пал и Советский Союз. Никакой поддержки Горбачёв как государственный лидер не получил.

Зато как мантры повторялись тезисы о свободном мире, о демократии, о ветрах перемен, о мировом сообществе. То, что это ложь, наш народ понял уже через пару лет, а то и через полгода после самоубийства СССР. Примерно году так в 1994-м сообразили это и российские элиты, но слишком цепко они держались за сытые места, а потому отдались Западу в обмен на власть (служить слугам – о, нет!) – так состоялись позорные выборы 1996 года.

И это не только горбачёвское наследие, нет. Но именно Михаил Сергеевич на первом этапе стал символом того, как ломались хребты государства, заводов, людей, городов. Смешной человек со смешными словами – предельно напыщенный и глупый, а ещё донельзя тщеславный. Что, на самом деле, тоже весьма логично: ведь, как писал Вейнингер, наглость есть лучшая компенсация отсутствия ума.

Беда в другом – в том, что Михаил Сергеевич, так ничего и не понял. Он по-прежнему пребывает в своих иллюзиях, которые поддерживаются материальным обеспечением бывшего генсека. У него есть фонд, имеется содержание, его возят по конференциям, берут интервью, ему ставят памятники. А он так и живёт в убийственных иллюзиях, уверенный, что почти всё – ну да, не без ошибок, но всё же, как он сам говорит – сделал правильно.

Посмотрите его интервью Херцогу: Горбачёв там – старик, которому нет места.

Но ещё хуже то, что у Михаила Сергеевича по-прежнему имеются апологеты – молоденькие и борзые, сидящие на грантах – они вертятся вокруг него и почитают не за пророка, нет, но за символ. Вспомните хотя бы раболепную речь Чулпан Хаматовой, адресованную экс-генсеку.

Да, они так ничего и не поняли. И даже не попытались понять. А меж тем у нас есть свои памятники Горбачёву, а точнее – его делу. Это остовы заводов и фабрик. Мёртвые сёла. Предсмертные записки тех, кто из инженеров превратился в обслугу. Гонения на русских в бывших республиках СССР. Войны, которые идут до сих пор – будь то Нагорный Карабах или Донбасс. Всё это – горбачёвское наследие.

Это после его речей и поступков – его как фронтмена творившегося бардака – люди за минуты потеряли все свои накопления или покинули родные места. Сколько спилось? Скольких ограбили? Сколько детей лишились родителей? Ради чего? Ради приватизации, «Инвайта» и спирта Рояль?

Всё это – напоминания о делах Горбачёва. И память людей хранит их, а потому повторения не случится. Нет, спасибо. Мы сообразили, что произошло – и больше того не хотим.

А что до Горбачёва, то, как в той дурацкой песенке, на выставке предательства и глупости он самый главный экспонат. Для этого не надо ставить памятники – к слову, абсолютно бездарные – мы и так хорошо помним.