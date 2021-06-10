Горбулин грозит ракетами, способными долететь до Москвы

10.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина может создать оперативный тактический ракетный комплекс, который будет способен стрелять на полторы тысячи километров, то есть доставать до российской столицы.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший секретарь Совбеза Украины, советник нескольких президентов страны Владимир Горбулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Горбулина, у украинских конструкторов есть все необходимые для этого разработки, но нет политической воли запустить это процесс.

«Разработана технология рецептуры твердотопливных ракет, мы разработали технологию снаряжения корпусов твердотопливных двигателей, разработали технологию изготовления взрывчатых смесей, и самое главное, разработали технологии снаряжения боевых частей. То есть комплекс, который позволяет нам сегодня говорить о реальных возможностях создания оперативных тактических ракетных комплексов и крылатых ракет класса, например, до 500 километров. Это то, что раньше была малая дальность.

Но возможности Днепропетровска показывают возможность создания ракет – так и начиналась в свое время разработка комплекса «Сапсан». Он предполагался в несколько этапов – от оперативно-тактического до комплекса средней дальности, а это как минимум, полторы тысячи-две тысячи километров. Если честно, нам дальше и не надо», – заявил Горбулин.

По его словам, на это придется потратить от двух то пяти лет при условии должного финансирования.