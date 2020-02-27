Горбулин поделился «бронзовой мечтой» – взлетающих в сторону противника ракетах

27.02.2020, Киев, Игорь Петров

Создание ракетного оружия должно быть приоритетом для Украины. В госзаказе должны быть предусмотрены средства на реализацию соответствующих программ.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил первый вице-президент Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если ракетные программы не являются ключевыми для страны, которая настойчиво строит ракетный щит сдерживания, то у нас что-то не так с приоритетами.

Я за последние три недели встречался в разных инстанциях, написал две статьи о том, что дает ракетная программа нашей стране. Я безусловно считаю, что бронетехника нашей стране необходима. Это наш передний край. Но надо иметь ракетное оружие, которое может и остановить противника, защитить наш воздух, который незащищен, и защитить нашу морскую границу, которая тоже не защищена.

Необходимо повысить уровень, процент госзаказа в котором на ракетные программы должны быть приоритетом. После рассмотрения этого вопроса на СНБО (куда меня не приглашают) все-таки произошел какой-то перелом, и я имею надежду, что соответствующие деньги будут выделены», – уиверждает Горбулин.

Он также заявил, что Украине необходимо создать Министерство оборонно-промышленного комплекса в подчинении вице-премьер-министра по оборонной промышленности.

«Хотя было уже немало разговоров о создании министерства ОПК, это была бронзовая мечта нашей всей оборонной среды. Это министерство подчинялось бы вице-премьер-министру. Тогда бы появился в стране человек, который был бы ответственен за оборонную промышленность в стране. Сегодня нет такого человека ни в правительстве, ни в Офисе президента», – негодует Горбулин.

Напомним, ранее экс-секретарь Совбеза Александр Турчинов заявлял, что Украина разрабатывает ракетное оружие, которое способно уничтожать корабли России в Черном и Азовском морях, а также мост через Керченский пролив.

«Так получилось, что у Украины на начало войны не было ни одной крылатой ракеты. Полученные в наследство от СССР мы отдали русским, когда отказывались от ядерного оружия. Фактически с нуля был создан универсальный мобильный комплекс крылатых ракет. Проделан огромный объем работы – работы, которая делает нас сильными и заставляет считаться с нашими интересами», – уверял Турчинов.

Впрочем, тестовые пуски ракет, разрекламированных властями как новое украинское оружие, оказались утилизацией старых советских зарядов, выяснил известный военкор Семен Пегов. По его словам, заявления чиновников об успешной разработке нового оружия – это профанация, испытания в Одесской области были всего лишь утилизацией старых советских ракет.