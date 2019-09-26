Гордая нация? Твари вы! – командир ДНР о холуйской стенограмме Зе

26.09.2019

Обнародованная стенограмма разговора президентов США и Украины показала холуйскую натуру правящего режима в Киеве.

Об этом в своем блоге пишет бывший секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот разговор неприятно поразил меня. Все-таки наша земля, когда-то наша страна, наши люди…. А больше всего понимание – сколько крови пролито за эту землю! И тут такая угодливость, такое подобострастие….да, хозяин, как скажете, хозяин, будет сделано, хозяин – ты бог! Ты царь! Век бы облизывал тебя во всех труднодоступных местах», – пересказывает Ходаковский реплики Владимира Зеленского в разговоре с Дональдом Трампом.

Донецкий командир также пристыдил украинских националистов, которые закрывают глаза на унижения перед Западом:

«Это этой Украине вы кричите славу? Да в борделе у проституток гордости осталось больше, чем у когда-то равной братской Украины! Вас кремлевские политики пугают? Поэтому вы с потрохами продаетесь в рабство? Мерзко и противно.

Что, господа украинские националисты, – получили, что хотели? Гордая нация? Украина понад усэ? Твари вы – «распроданцы»! Такую землю превратили в мусорный полигон и бомжуете на нем в ожидании, когда подгонят свеженькую кучу мусора, чтобы порыться в ней в поиске вкусняшек….Больно все это, ненавижу гадов», – заключил Ходаковский.