«Гордей, хочу плюнуть тебе в рожу!» – украинский политик о «звезде» российских ток-шоу

14.01.2019, Киев, Михаил Рябов

Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко обнародовал открытое письмо к новой звезде российских ток-шоу – бывшему вице-мэру города Очаков Николаевской области Украины Гордею Белову, в котором обвиняет его в предательстве своих земляков и обслуживании националистического режима.

«Долго я наблюдаю за выступлениями бывшего заместителя мэра г. Очакова Николаевской области Белова Гордея Александровича. Не хотел писать, но хочу сказать, что я знаю его очень давным-давно, т. к. в Очакове у меня похоронены дедушка и бабушка. Я там многих людей знаю.

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Городок, сам по себе очень неплохой. Когда-то был он знаменит во всем Советском Союзе. Сейчас же его превратили в самый настоящий отстой. Тепла, практически, нет. С водоснабжением плохо. Да и город вымирает. Зато американская база широкомасштабно строится в Украине именно в городе Очакове. И денег на это никто не жалеет. А вот на жителей г. Очакова наплевать, в каких условиях они живут.

Мне не хочется называть этого рейтингового, так называемого молодого политика, по имени, отчеству. Просто хочется подойти к Гордею и плюнуть ему в рожу. За ту брехню, которую он вещает на российских телеканалах, своим черноротым языком. Как же у него совести хватает рассказывать весь этот бред. Лучше бы он рассказал правду о своем городе, во что его превращают, какая медицинская реформа, на самом деле, ужасная, почему нигде в Очакове и в Николаеве нет нормальных дорог. И что на самом деле происходит в г. Николаеве.

А то он часто отвечает за весь народ. Хорошо же, конечно, получать барыши от администрации президента, но не настолько, чтобы даже совесть свою продать.

Для меня ты, Гордей, просто поддонок, который забыл свою историю и своих дедов, кто тебе дал эту жизнь. Да и собачьей будки ты в своей жизни не построил, раз так душу дьяволу продал.

Вспоминаю один эфир на «60 минут», когда тебе предложили поехать в Донбасс, так сразу у тебя язык в одно место вложился. Ты даже ответить ничего не смог. Со стороны, твое поведение было, как у шакаленка гнусного, которому по морде надавали горящей веткой. Вот из-за таких моральных бессовестных уродов, страна моя катится в бездну.

Лучше бы ты рассказал, за что ты приобрел квартиры, машины. На кого попереписывал разное добро, чтобы на себя декларацию не заполнять, чтобы меньше платить налогов. Хотя декларация у тебя есть!?

Я знаю, что скоро придет Победа! Уверен! Мы Украину освободим от этой гнусной, брехливой кровавой власти. Только вот не представляю, что ты потом будешь петь и делать. Наверное, как в том знаменитом фильме «Свадьба в Малиновке» будешь кричать «Власть меняется!», и менять головной убор. Вот из-за таких мерзавцев, как ты, продолжают гибнуть мирные граждане Донбасса.

Могу одно сказать, не любишь ты свой народ! Тебе твоя жопа дороже всего! Заврался ты по уши. Не понимаешь, что ты своим враньем калечишь человеческие души. Вводишь в заблуждение народ. И этим ты разжигаешь ненависть друг к другу. Ты просто в чужих руках оружие. Только этим оружием ты уничтожаешь страну.

Вот ты часто рассказываешь, что, мол, в Донбассе регулярные российские войска. А я там, безногий и безрукий, лично побывал на своей тележке. И что-то там я не увидел тех, о которых ты кричишь. Никаких регулярных войск. Может, давай, наберись смелости, да поехали со мной в Донбасс!? Я тебе покажу памятники убитых детей, разрушенные укробандеровскими фашистами районы, села, города. Что, слабо?

Я уверен, Гордей, ты прочитаешь этот послание, который я написал. Мне друзья помогут его распространить, чтобы ты его увидел. И задумался над тем, что я написал. На твоей совести весь этот ужас и кошмар моей страны. Ты в ответе за эти преступления, т. к. ты есть пособник этой страшной, кровавой киевской банды, в лице Петра Порошенко.

Желаю я тебе спать не нормально, а мучиться! Как мучаются сегодня в Донбассе, «благодаря» таким, как ты. И напоследок. Жди. Скоро Правда придет. И отвечать тебе придется лично», – заключает Журавко.