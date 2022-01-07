«Гордитесь своим сербским именем»: Вучич принял детей из разгромленной Сербской Краины

Президент Сербии Александр Вучич встретился с делегацией сербских детей из Хорватии, посетивших Белград на Рождественские каникулы. Глава государства вручил школьникам подарки и поблагодарил за то, что они приехали домой – в сербскую столицу Белград.

«Вот почему вы здесь, потому что вы наша семья, – сказал президент Сербии. – Это здание (администрации президента Сербии – ред.) также является вашим домом, у вас есть свой дом в Сербии. Всегда гордитесь своим сербским именем и фамилией. Будьте полезными членами общества, к которому вы принадлежите, уважайте хорватское государство. Рождество – прекрасный день, потому что он празднует рождение, жизнь и любовь. Я хочу, чтобы вы всегда приезжали в свою Сербию, любили Сербию и после возвращения в Хорватию, посмотрели на Белград и полюбили его. Христос родился!».

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Вучич вручил юным гостям подарки от руководства Сербии. В свою очередь дети из Бании и Кордуна, входивших в 90-е в состав Республики Сербская Краина (уничтожена хорватами при поддержке НАТО), поблагодарили президента Вучича за его гостеприимство и поддержку после землетрясения 2020 года в той части Хорватии.