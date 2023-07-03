Гордон: Беспорядки во Франции – спецоперация России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

К нынешним беспорядкам во Франции, охватившими страну после убийства полицейскими подростка, якобы причастна Россия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил скандально известный пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевский журналист Дмитрий Гордон, беседуя со своим коллегой Василием Головановым.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Он говорит, что историю с беспорядками во Франции «видит намного более глубже».

«Россия в нулевых, 10-х да и в 2000-х годах провела в Европе грандиозную спецоперацию, когда через свои каналы переместила в Европу для хаоса сотни тысяч нелегальных мигрантов. Это российская спецоперация. Это была мина замедленного действия под европейскую демократию», – утверждает Гордон.