Гордон: Беспорядки во Франции – спецоперация России

Игорь Шкапа.  
03.07.2023 09:40
  (Мск) , Киев
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Беспорядки, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина, Франция


К нынешним беспорядкам во Франции, охватившими страну после убийства полицейскими подростка, якобы причастна Россия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил скандально известный пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевский журналист Дмитрий Гордон, беседуя со своим коллегой Василием Головановым.

К нынешним беспорядкам во Франции, охватившими страну после убийства полицейскими подростка, якобы причастна Россия....

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Он говорит, что историю с беспорядками во Франции «видит намного более глубже».

«Россия в нулевых, 10-х да и в 2000-х годах провела в Европе грандиозную спецоперацию, когда через свои каналы переместила в Европу для хаоса сотни тысяч нелегальных мигрантов. Это российская спецоперация. Это была мина замедленного действия под европейскую демократию», – утверждает Гордон.

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