15.04.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Происшествия, Россия, Украина, Экология
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Гордон: Будь я русским, поджег бы чернобыльский лес




В крупном пожаре, который возник в Чернобыльской зоне отчуждения, могла быть заинтересована Российская Федерация.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил известный киевский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гордона  на месте РФ он проводил бы подобные диверсии, чтобы дестабилизировать жизнь на Украине.

«Что бы я на месте россиян делал бы, если бы не удавалось военным путем захватить Украину? Чернобыльская станция, дамбы, АЭС. Взрывать же не надо – чтобы лес немножко погорел. Проблема для Киева, недовольство жителей вызвать. Это гибридная война, в рамках гибридной войны можно что угодно делать.

Плюс, идиоты, не забывайте: государство должно всегда держать под повышенной охраной стратегические объекты – станции атомные и гидроэлектростанции, дамбы, Чернобыльская зона, конечно, вся должна быть взята под отдельную охрану», – заявил Гордон.

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