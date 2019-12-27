27.12.2019, Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Общество, Политика, Россия, Украина
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Гордон дал подстрекательский совет «братскому» народу

Протестующие в Белоруссии должны воспользоваться партизанскими методами в борьбе с так называемой «российской интервенцией».

Об этом в эфире собственного видеоблога заявил известный своей антироссийской позицией, украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не могу ничего советовать протестующим в братской стране. Я единственное скажу, что я абсолютно убежден, что Беларусь никогда не смирится, если Россия захочет ее поглотить, если россияне захотят сделать с ней то, что сделали с Украиной.

Я думаю, что белорусы вспомнят партизанское движение во время Второй мировой войны, и России не поздоровится», – мечтает Гордон.

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