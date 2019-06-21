Гордон держит подписчиков за идиотов

21.06.2019, Киев, Игорь Петров

Рассказы о том, что НАТО намеревалась создать военно-морскую базу в Севастополе, если бы город оставался в составе Украины, – ни что иное, как российская пропаганда, потому что НАТО не нужна база на Черном море.

Об этом на своем ютуб-канале заявил киевский пропагандист Дмитрий Гордон, отвечая на вопрос зрителя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы Крым был украинским и в Севастополе было бы база НАТО, не считаете ли вы что разгорелся бы карибский кризис-2?», – спросил его зритель.

«Я считаю, что все это пропаганда и я объясню почему. Черное море – это лужа не представляющая никакого стратегического интереса для НАТО.

НАТО своими мощными авианосцами может достать все что угодно в любом конце земного шара, 11 мощнейших авианосцев.

У меня друг, который был представителем комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне, побывал с визитом на авианосце «Дуайт Эйзенхауэр», и когда он приехал он сказал: «я в космосе был». Ребята, это космос –американские авианосцы которые стоят несколько миллиардов долларов каждый, которые идут в окружении авианосной группы кораблей и подводных лодок. Это города целые. Там шесть тысяч человек команда!

Лучший российский авианосец, он же единственный, «Адмирал Кузнецов», который называют «Кузя», позорно на буксире тянули по морю потому что он сам идти не может. Он создан в какие-то там 1970-е что ли годы, он уже устарел морально.

А там одиннадцать! Зачем им базы НАТО в Севастополе? Да они достанут все что они хотят из любой точки земного шара.

Мало того, хотят ли они доставать – вот вопрос. Поэтому – это все российская пропаганда рассказывает: «если бы мы не пришли…» Она всегда найдет что рассказать – «Если бы мы не пришли в Крым, в Крыму б уже стояли американцы», – передразнил Гордон воображаемого оппонента.