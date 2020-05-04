Гордон дозрел до отказа от Донбасса

04.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина должна отказаться от Донбасса, построив для проукраинских переселенцев пару городов в Херсонской области.

Об этом в эфире интернет-канала «Смотрящие» заявил украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гордона, деньги на создание этих городом можно выпросить у «западных партнеров» – об этом он якобы рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время одной из встреч.

«Можно поговорить с фрау Меркель, с господином Макроном, с американцами и сказать: «Ребята, давайте, может, пару городов построим в степи под Херсоном, условно говоря, а, может, расселим – у нас есть умирающие деревни, умирающие города, расселим людей». Под это можно взять деньги, и я думаю, что европейцы бы дали деньги под это, под заморозку конфликта. Потому что ничего с Донбассом не будет.

Я сказал свое мнение… я сказал, что от Донбасса пока нужно отказаться в плане того, что эта бодяга не может продолжаться вечно. А бодяга будет потому, что Россия хочет в рамках гибридной войны делать Украине плохо. У них не получается что-то производить, у них получается только гадить, вот они будут гадить Украине с помощью Донбасса, который ни туда, ни сюда, и это будет продолжаться бесконечно. И я не могу говорить, что ответил президент, но я могу сказать, что он с уважением выслушал мою точку зрения», – заявил Гордон.