Гордон: Голунов и красивый Зеленский завалят Россию

18.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса необходимо проводить в Будапештском формате, так как требования России к Украине неприемлемы для обсуждения на двусторонней встрече.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил киевский пропагандист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что встречи должны происходить в Будапештском формате, в формате государств, которые гарантировали Украине неприкосновенность границ, территориальную целостность. Это США, Россия, Великобритания, Франция и, если к ним присоединится Германия и ЕС, будет здорово.

Без этих стран, я считаю, нет смысла начинать переговоры с Россией вообще. О переговорах Зеленского и Путина один-на-один вообще не должно идти и речи. Говорить не о чём.

У Путина разговор короткий: «Забирайте Донбасс, федерализуйте его, федерализацию делайте, выборы проводите, чтобы этих бандитов, которые сейчас являются марионетками России, имплементировать в украинский парламент», – нам ещё этого в Киеве не хватало, – «Крым наш, забудьте про Крым и, кстати, скажите своим западным партнёрам, чтобы снимали с России санкции».

Другого варианта не будет, Путин никогда не откажется от Крыма, иначе это означает политический конец для него, это харакири политическое. Поэтому мы же понимаем, что Путин не уйдёт из Крыма, правильно? Понимаем. О чём с ним разговаривать?», – рассуждает Гордон.

Пропагандист в очередной раз заявил, что падение Владимира Путина в России неизбежно, и успех «красивого» Владимира Зеленского поспособствует ускорению этого процесса.

«Россия сама свалится, ей недолго осталось, я имею в виду не само государство Россия, хотя к нему тоже есть много вопросов, я же помню, как развалился Советский Союз: Раз – и нет. Я говорю о том, что в России зреет недовольство Путиным, его правительством. Мы видим массовые манифестации.

Они пока хаотичные, но они есть. То из-за того, что мусор не вывозят, люди стихийно выходят на запрещённые митинги; то из-за того, что менты повязали журналиста «Медузы» Ивана Голунова, приклеили ему наркотики – и люди выходят, и власть вынуждена отступить; то из-за того, что в Екатеринбурге весь город уже в храмах и церквях, захотели ещё построить церковь на месте парка. И люди вышли, и стояли, и не уходили несколько дней. И Государство Российское вынуждено было тоже отступить – то есть, люди боятся этих несанкционированных проявлений народного недовольства.

Кроме того, дурной пример заразителен, но и хороший пример заразителен. И то, что в Украине к власти пришёл молодой, яркий, эксцентричный, красивый человек, который знаменует собой переход к совершенно другому времени, другой эпохе – это для России тоже пример, они показывают: «Смотрите, украинцы какого себе избрали, смотрите, они свободные люди. Оказывается, можно без ФСБ, без СБУ – и ничего, и нормально, и пошло, и 73%».

И если Зеленский сейчас продемонстрирует успехи во внешней, во внутренней политике – это будет сигнал для России, они посмотрят, что, оказывается, можно. Поэтому я надеюсь на Зеленского. Успех Зеленского будет означать успех Украины. Успех Украины будет означать развал России», – разошелся Гордон.