23.06.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Крым, Недвижимость, Россия, Украина
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Гордон грозит забрать имущество в Крыму, которое приобретено после воссоединения с Россией

Новости УкраиныКогда Украина захватит российский Крым, всё недвижимое имущество, приобретённое или построенное после 2014 года,...

Когда Украина захватит российский Крым, всё недвижимое имущество, приобретённое или построенное после 2014 года, будет отобрано у владельцев.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил известный украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу сказать, чтобы никто даже не сомневался, что Крым мы заберём назад. Пользуясь случаем, хочу сказать россиянам, которые вкладывают деньги в санатории, квартиры, дома – не делайте этого. Это так шатко, вы же это делаете незаконно.

Если бы делали документы от имени Украины, через украинские нотариальные конторы, в этом нет никаких проблем. А так – после возвращения Крыма всё заберут. Всё заберут у тех, кто делал незаконно. Поэтому, пользуясь случаем, хочу предупредить – не делайте глупостей, вкладывайте в Сочи», – сказал Гордон.

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