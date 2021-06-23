Гордон грозит забрать имущество в Крыму, которое приобретено после воссоединения с Россией

23.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Когда Украина захватит российский Крым, всё недвижимое имущество, приобретённое или построенное после 2014 года, будет отобрано у владельцев.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил известный украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу сказать, чтобы никто даже не сомневался, что Крым мы заберём назад. Пользуясь случаем, хочу сказать россиянам, которые вкладывают деньги в санатории, квартиры, дома – не делайте этого. Это так шатко, вы же это делаете незаконно. Если бы делали документы от имени Украины, через украинские нотариальные конторы, в этом нет никаких проблем. А так – после возвращения Крыма всё заберут. Всё заберут у тех, кто делал незаконно. Поэтому, пользуясь случаем, хочу предупредить – не делайте глупостей, вкладывайте в Сочи», – сказал Гордон.