Гордон хочет показать генерала СБУ, помогавшего с интервью

23.05.2020, Киев, Игорь Петров

Журналист Дмитрий Гордон не согласовывал в СБУ интервью с бывшим командиром ополчения ДНР Игорем Гиркиным, а просто просто консультировался.

Об этом он рассказал на своем канале Youtube, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет, ничего не сказал матом. У нас было то общение в интервью, которое вы видели, и ничего лишнего я себе не позволил. Я провел интервью с, безусловно, военным преступникам, но передо мной сидел человек, которому я задавал вопросы, умный человек, убежденный в своей правоте, и мне с ним было интересно.

Мы не дошли до темы Иловайска – интервью длилась около четырех часов, можно было обсуждать еще часа четыре, а то и пять. Но мы – живые люди. Сколько заплатили Гиркину? Это смешной вопрос, спасибо. Ни о каких деньгах речи абсолютно не шло.

Надо мной никто не стоит, не висит и не лежит – это правда, я абсолютно независимый человек и никто меня не содержит, никто мне не указывает что мне нужно делать. Я подтверждаю свои слова.

«Независимый, и при этом берете интервью для СБУ?» – Хороший вопрос. Я объяснял уже в эфире неоднократно, я объясню еще раз – интервью с Гиркиным и Поклонской я делал по своей инициативе, как журналист и как патриот своей страны. При подготовке этих интервью я пользовался комментариями, консультациями и советами ветеранов украинских спецслужб и юристов. И не исключено, что завтра я даже покажу одного из руководителей этой группы. Не исключено, мне нужно, чтобы он сказал «да».

Это уважаемый генерал, и всем будет интересно на него посмотреть. Это были не действующие сотрудники Службы безопасности и других спецслужб. Но даже если даже если бы мне понадобилось консультироваться с действующими сотрудниками службы безопасности других спецслужб, я бы это делал потому что я хочу сделать хорошее интервью. И когда я буду делать, предположим, интервью с начальником станции скорой помощи, я буду советоваться с врачами скорой и просто врачами потому что нельзя быть дилетантом надо задавать вопросы правильные, быть подготовленным к интервью», – сказал Гордон.

Ранее он подвергся критике за интервью с одним из бывших командиров ополчения ДНР Игорем Гиркиным и экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской, после чего заявил, что проводил эти беседы по согласованию с украинскими спецслужбами, что, впрочем, в СБУ опровергли.