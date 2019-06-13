Гордон хочет засудить Шария

13.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Получивший политическое убежище в ЕС украинский журналист Анатолий Шарий якобы получает задания от ФСБ.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил киевский журналист Дмитрий Гордон, выразивший недовольство критикой в адрес партии «Сила и честь», которую возглавляет экс-глава СБУ Игорь Смешко.

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«А на острие атаки на Смешко стоит Анатолий Шарий, который сказал, что «будет мочить его каждый день». «Ибо получил, наверное, задание от своих друзей из ФСБ», – говорю я. Поэтому я и Шарию говорю, и всем – пишите, мочите, меня мочите, Смешко мочите, пишите все, что угодно», – сказал журналист.

«Я не сказал, что Шарий – г * вно, – добавил Гордон. – Я всегда, кстати, говорю, что Шарий – очень талантливый человек, и это правда. Он просто выступает на стороне сил зла. Я, кстати, хочу попросить украинскую власть впустить наконец Шария в Украину. Потому что он на меня вылили много грязи, и я хочу подать на него в суд. Но сейчас он в Европе, у него нет адреса, я не могу это сделать».