Беглая российская либерально-иноагентская оппозиция – просто болтуны на западных грантах. Делом занимаются только неовласовские боевики в составе ВСУ.

Об этом на канале «И грянул Грэм» заявил скандально известный пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевский журналист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я её не критикую ни в коем случае, я говорю о том, что она в массе своей импотентна, потому что её работа не приводит ни к каким результатам на территории России. А какой смысл в оппозиции?

Вот, когда я вижу, как РДК, легион «Свободная Россия» и сибиряки заходят на территорию России – вот это работа. Это Илья Пономарёв (бежавший на Украину террорист и экс-депутат Госдумы – ред.) работает, и другие товарищи. Или когда Гарри Каспаров делает какие-то серьёзные шаги и Михаил Ходорковский.

Остальные – болтуны на западные гранты. Когда они что-то рассуждают, это не имеет никакого отклика в России и никаких решительных шагов россиян по свержению своего фашистского режима. А раз нет результатов, то нахрена тогда всё?», – вещал Гордон.