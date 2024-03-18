Гордон – либералам: «Дармоеды и болтуны. Хотя, Ходорковский и Каспаров – это другое»

Вадим Москаленко.  
18.03.2024 22:35
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Иноагенты, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Беглая российская либерально-иноагентская оппозиция – просто болтуны на западных грантах. Делом занимаются только неовласовские боевики в составе ВСУ.

Об этом на канале «И грянул Грэм» заявил скандально известный пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевский журналист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Беглая российская либерально-иноагентская оппозиция – просто болтуны на западных грантах. Делом занимаются только неовласовские...

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«Я её не критикую ни в коем случае, я говорю о том, что она в массе своей импотентна, потому что её работа не приводит ни к каким результатам на территории России. А какой смысл в оппозиции?

Вот, когда я вижу, как РДК, легион «Свободная Россия» и сибиряки заходят на территорию России – вот это работа. Это Илья Пономарёв (бежавший на Украину террорист и экс-депутат Госдумы – ред.) работает, и другие товарищи. Или когда Гарри Каспаров делает какие-то серьёзные шаги и Михаил Ходорковский.

Остальные – болтуны на западные гранты. Когда они что-то рассуждают, это не имеет никакого отклика в России и никаких решительных шагов россиян по свержению своего фашистского режима. А раз нет результатов, то нахрена тогда всё?», – вещал Гордон.

Ведущего удивили слова киевского шарлатана.

«Может я не заметил, а у действий Каспарова и Ходорковского есть какие-то заметные результаты? Потому что для меня они примерно на одном уровне в плане конкретных каких-то действий», – резонно спросил он.

«Я считаю, что у них есть конкретные результаты, о которых я не хочу говорить», – с наглой улыбкой ответил Гордон.

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