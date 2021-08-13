Гордон: «Лукашенко сошел с ума и сдал двух президентов»

13.08.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко вызывал большу симпатию, но сейчас производит впечатление сумасшедшего.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил скандально известный пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевский журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я у Лукашенко хотел взять интервью лет 10, если не больше. И всё время не получалось, он не давал интервью. Он вообще очень мало давал интервью. А тут перед выборами сын Коля сказал ему. Он мой фанат, как оказалось. Я Коле благодарен, мне он очень нравится. Сын Коля сказал папе. Александр Григорьевич дал первое и единственное интервью для Youtube-канала, это был мой канал. Все, кто его окружали на тот момент, произвели на меня очень тёплое впечатление. Мне очень нравится министр иностранных дел Макей, мне очень понравилась Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Лукашенко, очень доброжелательная, профессиональная», – вспоминает Гордон.

«Я ехал не просто к президенту братской страны, я ехал к человеку, который на тот момент пользовался в Украине максимальным признанием. Из тех лидеров, которых уважают украинцы, он занимал первое место по рейтингу, рейтинг был за 60%. Я ехал к человеку, который противостоял Путину, который водил Путина за нос, который испытывал большую любовь к Украине. И об этом не говорили украинские президенты разных лет, и Кравчук, и Ющенко, и Кучма. Все они говорили, что Лукашенко испытывает большую любовь и нежность к Украине. И очень помогает Украине. Я ехал к человеку абсолютно легитимно находящемуся на своём посту, готовящемуся к следующим выборам», – говорит журналист.

«Но то, что я увидел после проигранных в пух и прах выборов, меня повергло в шок и уныние. Я увидел диктатора, я увидел человека, который презирает свой народ, который издевается над своим народом. Были издевательства в следственных изоляторах, массовое избиение людей, садисткое. Это всё было настолько отвратительно, что в моём понимании Лукашенко до выборов и Лукашенко после выборов – два разных человека. По-моему, у него с психикой что-то произошло что, собственно говоря, и видно по тому, что он говорит», – утверждает Гордон.

«На этой пресс-конференции он сказал, что подписал Будапештский меморандум и сдал Путина с Порошенко. Просто взял и сдал. Сказал, что Путин вызывал в Минск вовремя Минских переговоров руководителей боевиков ДНР и ЛНР так называемых. А чего это Путин вызывает боевиков? Кто такой Путин и кто такие боевики? Путин же говорит что Россия ни при чём, а что он их вызывает? Он сдал Порошенко, рассказал, что тот ходил и общался с этими руководителями боевиков. То есть он находится в таком уже пограничном, мне кажется, состояние. Это не моя прерогатива определяет, это удел психиатров», – сказал Гродон.