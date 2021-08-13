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13.08.2021, Киев, Игорь Петров
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Украина
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Гордон: «Лукашенко сошел с ума и сдал двух президентов»

Новости УкраиныРанее президент Белоруссии Александр Лукашенко вызывал большу симпатию, но сейчас производит впечатление сумасшедшего. Об...

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко вызывал большу симпатию, но сейчас производит впечатление сумасшедшего.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил скандально известный пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевский журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я у Лукашенко хотел взять интервью лет 10, если не больше. И всё время не получалось, он не давал интервью. Он вообще очень мало давал интервью. А тут перед выборами сын Коля сказал ему. Он мой фанат, как оказалось. Я Коле благодарен, мне он очень нравится. Сын Коля сказал папе. Александр Григорьевич дал первое и единственное интервью для Youtube-канала, это был мой канал. Все, кто его окружали на тот момент, произвели на меня очень тёплое впечатление. Мне очень нравится министр иностранных дел Макей, мне очень понравилась Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Лукашенко, очень доброжелательная, профессиональная», – вспоминает Гордон.

«Я ехал не просто к президенту братской страны, я ехал к человеку, который на тот момент пользовался в Украине максимальным признанием. Из тех лидеров, которых уважают украинцы, он занимал первое место по рейтингу, рейтинг был за 60%. Я ехал к человеку, который противостоял Путину, который водил Путина за нос, который испытывал большую любовь к Украине. И об этом не говорили украинские президенты разных лет, и Кравчук, и Ющенко, и Кучма. Все они говорили, что Лукашенко испытывает большую любовь и нежность к Украине. И очень помогает Украине. Я ехал к человеку абсолютно легитимно находящемуся на своём посту, готовящемуся к следующим выборам», – говорит журналист.

«Но то, что я увидел после проигранных в пух и прах выборов, меня повергло в шок и уныние. Я увидел диктатора, я увидел человека, который презирает свой народ, который издевается над своим народом. Были издевательства в следственных изоляторах, массовое избиение людей, садисткое. Это всё было настолько отвратительно, что в моём понимании Лукашенко до выборов и Лукашенко после выборов – два разных человека. По-моему, у него с психикой что-то произошло что, собственно говоря, и видно по тому, что он говорит», – утверждает Гордон.



«На этой пресс-конференции он сказал, что подписал Будапештский меморандум и сдал Путина с Порошенко. Просто взял и сдал. Сказал, что Путин вызывал в Минск вовремя Минских переговоров руководителей боевиков ДНР и ЛНР так называемых. А чего это Путин вызывает боевиков? Кто такой Путин и кто такие боевики? Путин же говорит что Россия ни при чём, а что он их вызывает? Он сдал Порошенко, рассказал, что тот ходил и общался с этими руководителями боевиков. То есть он находится в таком уже пограничном, мне кажется, состояние. Это не моя прерогатива определяет, это удел психиатров», – сказал Гродон.

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