Гордон наглядно объяснил, почему Украине не светит ЕС и НАТО

11.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Евросоюз и НАТО не хотели принимать Украину в свой состав, иначе сделали бы это сразу же после Евромайдана.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил киевский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гордона, Украину, имеющую территориальные споры, не примут ни в одну из этих организаций.

«Если бы ЕС хотел бы принять Украину в свой состав, он бы это сделал сразу после «революции достоинства», потому что мы выходили на Майдан за Европейский союз, за то, чтобы Украина была частью Европейского союза. Поскольку этого не произошло и нас никто никуда не взял, я думаю, что не возьмет и дальше. Тем более что у нас есть территориальные конфликты, у нас нет части территории. Не могут брать ни в НАТО, ни в ЕС страну, у которой не решены территориальные вопросы. Поэтому политики, которые манят нас ЕС и НАТО, они врут, и они об этом знают», – заявил Гордон.