11.06.2019, Киев, Максим Карпенко
 
ЕС, НАТО, Политика, Украина
Просмотров:

Гордон наглядно объяснил, почему Украине не светит ЕС и НАТО

Евросоюз и НАТО не хотели принимать Украину в свой состав, иначе сделали бы это сразу же после Евромайдана.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил киевский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Гордона, Украину, имеющую территориальные споры, не примут ни в одну из этих организаций.

«Если бы ЕС хотел бы принять Украину в свой состав, он бы это сделал сразу после «революции достоинства», потому что мы выходили на Майдан за Европейский союз, за то, чтобы Украина была частью Европейского союза. Поскольку этого не произошло и нас никто никуда не взял, я думаю, что не возьмет и дальше. Тем более что у нас есть территориальные конфликты, у нас нет части территории. Не могут брать ни в НАТО, ни в ЕС страну, у которой не решены территориальные вопросы. Поэтому политики, которые манят нас ЕС и НАТО, они врут, и они об этом знают», – заявил Гордон.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть