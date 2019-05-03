Гордон нахваливает Зеленского за дерзкие ответы Путину и советует быть осторожным

03.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Инаугурация президента Владимира Зеленского, если будет проводиться на стадионе «Олимпийском», может оказаться опасна для жизни избранного президента Украины.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне бы точно не хотелось, чтобы это был стадион «Олимпийский», потому что там существует большая опасность. Я уже об этом говорил, повторю ещё раз. Для политических мероприятий опасность, я бы ни в коем случае не делал инаугурацию на «Олимпийском» стадионе», – опасается он.

«Что касается места инаугурации, это, наверное, важно, но для меня более важны главные назначения в команде Владимира Александровича Зеленского. Для меня более важны первые шаги президента Зеленского.

Пока то, что он делает, мне очень нравится. Его ответы Путину нравятся. Его, только что, заявление о том, что он собирается наладить общий язык с большим, малым и средним бизнесом, нравится. Я знаю об этих его планах, он будет встречаться, он будет делать всё для того, чтобы государство перестало совать свой нос в дела бизнеса: то ли большого, то ли среднего, то ли малого. А совало оно свой нос только с одной целью: отжать, украсть», – рассказал Гордон.