22.04.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Украина, Экономика коллапса
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Гордон обещает Украине страшное непроизносимое будущее




Украину впереди ждут очень тяжелые месяцы и годы, которые неизбежно наступят из-за падения экономики после эпидемии коронавируса.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» завил известный украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гордона, ближайшее время станет серьезным испытанием для президента Владимира Зеленского.

«Ему досталось очень серьезное испытание, потому что эпидемия коронавируса и карантин, на котором сидит сейчас Украина, так плохо скажутся на украинской экономике – это не надо быть особо одаренным, чтобы об этом говорить. Я общаюсь со многими, экономистами в том числе – я даже не хочу сейчас говорить во всеуслышание то, что они мне говорят. Потому что мне же тоже от этого и больно, и неприятно, и обидно. Потому что я понимаю, что нас ждут очень тяжелые месяцы и годы», – заявил Гордон.

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