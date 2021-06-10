10.06.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Скандал, Украина
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Гордон обматерил Тихановскую

Новости УкраиныСкандально известный пиаром журналистом и антироссийской пропагандой киевский журналист Дмитрий Гордон, взявший подобострастное интервью...

Скандально известный пиаром журналистом и антироссийской пропагандой киевский журналист Дмитрий Гордон, взявший подобострастное интервью у самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской, за глаза весьма нелестно отзывался о своей героине.

Об этом в интервью телеканалу «Беларусь-1» заявил депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко, исключенный из фракции «Слуга народа» за визит к президенту Белоруссии Александру Лукашенко,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть такой Дмитрий Гордон, известный блогер, журналист. Я с ним общался, он до этого брал интервью у Тихановской. И он мне так сказал в кулуарах: я вообще не понимаю, как за нее кто-то мог голосовать. Она до такой степени низкообразованный неумный человек. Он не так сказал. Я не могу его слова повторить нецензурные. Я удивился: Дмитрий Ильич, а зачем вы так делаете? Вы народу другое рассказываете совершенно. Диктатор… Тихановская… А когда с ней пообщались, то поняли: нельзя, чтобы такой человек был руководителем страны. Они погубит эту страну. Он ей сам дал оценку, но только кулуарно. В этом вся политика», – сказал Шевченко.

При этом Лукашенко он назвал «чемпионам по честности и открытости», а Белоруссию – «истинной демократией».

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